14 марта 2024, 06:37

Астраханец убит в зоне СВО

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Петр Коновалов убит на Украине, сообщили власти Енотаевского района. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 276 жителей Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 12 марта представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 275 жителей Астраханской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Житель Енотаевского района Петр Коновалов убит в зоне военной операции, сообщил 7 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава района Борис Будаев.

Таким образом, официально подтверждена смерть в ходе военной операции не менее 276 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Двое военных из Астрахани погибли на Украине", "Подтверждена гибель на Украине жителя Астраханской области", "Мобилизованный из Астраханской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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