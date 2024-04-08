Участники акции у здания МИД Армении. Стоп-кадр видео из YouTube-канала 168.am от 08.04.24.

08 апреля 2024, 21:00

Активисты в Ереване призвали Европу содействовать освобождению карабахских чиновников

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Совет Европы должен принять меры для освобождению удерживаемых в Азербайджане пленных и карабахских чиновников, а также политзаключенных в Армении, заявили участники акции протеста в Ереване. Акция прошла на фоне визита генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении в Брюсселе договорился о расширении сотрудничества с Евросоюзом и США, в том числе в сферах экономики, энергетики и политических реформ. Армянские политики приветствовали европейский вектор развития страны и заявили о необходимости минимизировать зависимость от России. МИД России заявил, что Запад пытается втянуть Армению в "геополитическое противостояние".

3 октября 2023 года стало известно, что бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян задержан сотрудниками службы госбезопасности Азербайджана. Азербайджанские провластные СМИ проинформировали о задержании бывших президентов непризнанной республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна. 25 января суд в Баку продлил арест бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна еще на четыре месяца.

Сегодня перед зданием МИД Армении во время визита генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич прошла акция протеста. Ее участники потребовали обсуждения в ПАСЕ вопроса армянских пленных в Баку, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию акции в эфире "168 часов".

Участники акции выразили уверенность, что власти Армении не обсуждают вопросы удерживаемых в Азербайджане военнопленных и   бывших руководителей Нагорного Карабаха, поэтому решили воспользоваться визитом Марии Пейчинович-Бурич в Ереван и актуализировать этот вопрос. "В Армении не забыли об армянских военнопленных, в том числе о военно-политическом руководстве Нагорного Карабаха и  гражданских лиц, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах из-за их национальной принадлежности", - заявил в прямом эфире "168 часов" участник протеста, правозащитник Рубен Меликян. По его словам, о тех, кто удерживается в Азербайджане, не говорят на международных площадках, поэтому участники акции вышли на протест.

Они также подчеркнули, что и в самой Армении есть политзаключенные, среди которых зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян, оппозиционер Нарек Малян, бывший мэр города Ванадзор Мамикон Асланян, ведущие подкаста "Имнемними" Вазген Сагателян и Нарек Самсонян, и призывали ПАСЕ принять резолюцию с требованием к властям страны их освободить.

О визите  генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич сообщила сегодня пресс-служба премьер-министра Армении. Как следует из пресс-релиза, на встрече обсуждались вопросы "реализации Плана действий Армения - Совет Европы на 2023-2026 годы и шаги по реализации повестки демократических реформ в Армении". "Были затронуты происходящие в регионе развития, процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений, возможности разблокирования региональной транспортной инфраструктуры" и гуманитарные проблемы вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и поддержка в их решении, указано в пресс-релизе, опубликованном сегодня на сайте премьер-министра Армении.

Нагорно-Карабахская республика прекратила существование 1 января. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении.

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Примечание:

"Политологи в Ереване оценили идею Пашиняна о новой Конституции", "Армянские политологи назвали действия Баку отказом от трехстороннего заявления", "Никол Пашинян присутствовал на церемонии инаугурации президента Турции".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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