Защита Ашотяна обратилась в ЕСПЧ

03 ноября 2023, 16:55

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Адвокаты зампредседателя Республиканской партии Армении Армена Ашотяна, обвиняемого в отмывании денег, попросили Европейский суд по правам человека принять промежуточные меры и обязать власти страны освободить политика.

Как писал "Кавказский узел", суд в августе продлил на два месяца срок содержания под стражей зампредседателя Республиканской партии Армении Армена Ашотяна, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и отмывании денег.

Защита и сторонники Ашотяна считают его дело политическим преследованием. 25 июля члены РПА провели две акции с требованием освободить Армена Ашотяна.

Защита попросила Европейский суд применить промежуточные меры и обязать Армению освободить из-под стражи зампреда Республиканской партии Армении Армена Ашотяна, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и отмывании денег.

Об обращении в Европейский суд по правам человека сообщил адвокат Армена Ашотяна Тигран Атанесян на своей странице в Facebook*. "Основанием для обращения в ЕСПЧ стало отсутствие обоснованных подозрений для ареста Армена Ашотяна, отсутствие у Антикоррупционного суда полномочий рассматривать ходатайство об аресте, а также политическая мотивация ареста, о чем в своих заявлениях указали две европейские политические силы", - заявил адвокат.

Атанесян пояснил, что ЕСПЧ применяет промежуточную меру в делах об экстрадиции, когда есть угроза смертной казни или пыток. "Это общая практика суда, однако это право не ограничивается типом уголовного дела, возможны и исключения. В деле [Алексея] Навального** ЕСПЧ сделал исключение и обязал Россию освободить российского оппозиционера", - подчеркнул он.

В то же время адвокат отметил, что у защиты нет ожиданий от Европейского суда. "ЕСПЧ, к сожалению, действует двойными, а порой и тройными стандартами. Однако этот шаг [обращение в суд] позволит в будущем избежать каких-либо спекуляций», - считает Атанесян.

11 октября Антикоррупционный суд Армении, куда защита Ашотяна подала ходатайство о пересмотре меры пресечения, принял решение оставить его под стражей до 15 января 2024 года, сообщило 11 октября агентство Armenianreport.

Напомним, в ноябре 2022 года Армен Ашотян был обвинен в злоупотреблении полномочиями и отмывании денег. Сначала Ашотян был под подпиской о невыезде, но 16 июня суд отправил его под стражу, а апелляционная инстанция утвердила это решение.

Ашотян арестован в рамках дела о злоупотреблениях в фонде "Ереванский медицинский университет им. Мхитара Гераци", уточнил ранее Следственный комитет Армении.

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** Алексей Навальный – внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом. Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.