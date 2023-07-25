25 июля 2023, 21:02
Сторонники Армена Ашотяна потребовали его освобождения
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Активисты Республиканской партии Армении провели в Ереване две акции с требованием освободить зампреда политической организации Армена Ашотяна, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и отмывании денег.
Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года зампредсед Республиканской партии (РПА) Армении Армен Ашотян был обвинен в злоупотреблении полномочиями и в отмывании денег. Сначала Ашотян был под подпиской о невыезде, но 16 июня суд отправил его под стражу, а апелляционная инстанция утвердила это решение. Защита и сторонники Ашотяна считают его дело политическим преследованием.
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Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"