25 июля 2023, 21:02

Сторонники Армена Ашотяна потребовали его освобождения

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Активисты Республиканской партии Армении провели в Ереване две акции с требованием освободить зампреда политической организации Армена Ашотяна, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и отмывании денег.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года зампредсед Республиканской партии (РПА) Армении Армен Ашотян был обвинен в злоупотреблении полномочиями и в отмывании денег. Сначала Ашотян был под подпиской о невыезде, но 16 июня суд отправил его под стражу, а апелляционная инстанция утвердила это решение. Защита и сторонники Ашотяна считают его дело политическим преследованием.

Активисты молодежного крыла РПА провели сегодня в Ереване шествие с требованием освободить зампреда партии Армена Ашотяна. Акция, которую транслировал в прямом эфире портал 168.am, была приурочена ко дню рождения политика, передал корреспондент «Кавказского узла».
Участники акции прошли по центральным улицам Еревана, раздавая прохожим листовки о политичес ких преследованиях и политзаключенных. Активисты надели майки с изображением Ашотяна, а в руках держали плакаты с его фотографией и надписью «Свобода». Они также скандировали «Арцах» и «Никол – предатель».
 
Полиция обеспечивала безопасность мероприятия. Силовики также выставили кордон у входа в правительственное здание, мимо которого прошло шествие. Акция завершилась без инцидентов у офиса Республиканской партии, расположенного на прилегающей к правительственному кварталу улице Мелик-Адамяна. 
Шествие стало второй за день акцией в поддержку Армена Ашотяна. Утром активисты вывесили в Ереване транспарант с изображением политика с надписью «Свободу политзаключенному Армену Ашотяну». Сторонники Ашотяна считают, что политик был арестован из-за критики властей по карабахскому вопросу. 

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Примечание:

"Активисты в Ереване потребовали срочной помощи Нагорному Карабаху", "Зампред Республиканской партии Армении отправлен под арест", "Сотни армянских активистов потребовали не подписывать соглашение с Азербайджаном".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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