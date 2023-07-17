Суд оставил Армена Ашотяна под стражей

17 июля 2023, 23:17

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Апелляционный суд отказался освободить из-под стражи зампреда Республиканской партии Армении Армена Ашотяна, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и отмывании денег.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года стало известно, что зампредседателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян обвинен в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и в отмывании денег. Мерой пресечения ему была сначала избрана подписка о невыезде, но 16 июня суд отправил его под стражу. Защита и сторонники Ашотяна считают его уголовное дело политическим преследованием.

Об отказе апелляционной инстанции удовлетворить жалобу защиты на арест зампреда Республиканской партии Армении Армена Ашотяна сообщил адвокат Тигран Атанесян, передает корреспондент "Кавказского узла".

По его словам, решение суда не стало неожиданностью для защиты. «Как и предполагалось, суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу и оставил Армена Ашотяна под стражей», - написал адвокат на своей странице в Facebook*.

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