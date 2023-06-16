Зампред Республиканской партии Армении отправлен под арест

16 июня 2023, 14:20

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Суд постановил заключить под стражу зампредседателя Республиканской партии Армении Армена Ашотяна, который находился под подпиской о невыезде по делу о злоупотреблении полномочиями. Мера пресечения Ашотяну ужесточена по указанию властей, предположили его адвокат и однопартийцы.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года стало известно, что зампредседателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян обвинен в злоупотреблении должностным положением, повлекшем тяжкие последствия, и в отмывании денег. Мерой пресечения ему была избрана подписка о невыезде. Защита и сторонники Ашотяна сочли обвинение политическим преследованием.

Антикоррупционный суд отправил под арест Армена Ашотяна. Ашотян был задержан 15 июня, а сегодня арестован в рамках дела о злоупотреблениях в фонде "Ереванский медицинский университет им. Мхитара Гераци" за нарушение условий меры пресечения, заявил Следственный комитет Армении, сообщение которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Суд изменил меру пресечения Ашотяну с подписки о невыезде на арест сроком на два месяца, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ашотяна Тигран Атанесян. По его словам, следователи не уточнили, что конкретно сочли нарушением условий меры пресечения.

Адвокат также отметил, что у Армена Ашотяна изъяли биометрический паспорт с заграничными визами. По его мнению, суд исполнил указание властей арестовать Армена Ашотяна, и, по предварительным данным, его переведут в УИУ "Нубарашен", несмотря на то, что он экс-министр образования и подполковник медицинской службы. "Видимо, содержание его в одном учреждении с обычными преступниками - своего рода месть, причем, это личная месть Никола Пашиняна", - предположил Атанесян.

Он добавил, что в материалах дела нет никаких показаний против Армена Ашотяна, и решение суда будет обжаловано.

Республиканская партия Армении назвала преследование Армена Ашотяна политическим, а само уголовное дело фиктивным. "Уголовное дело, возбужденное несколько лет назад, изначально имело целью изолировать Ашотяна, но политический характер дела был настолько очевиден, что даже следственные органы, находящиеся в непосредственном подчинении нынешней власти, не могли изолировать его", - говорится в заявлении РПА, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

РПА также заявила, что преследование Ашотяна координируется действующими властями. Партия призвала правоохранительную систему страны не подчиняться "незаконным указаниям властей", пояснив, что "в противном случае они также должны будут разделить ответственность за беззакония".

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