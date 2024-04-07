07 апреля 2024, 05:04

Ставропольский военный убит на Украине

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В Ессентуках похоронен Павел Абрамов, который был убит в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 317 военных из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Веретенко из Зеленокумска убит в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 316 военных из Ставропольского края.

В Ессентуках состоялись похороны местного жителя Павла Абрамова, который был убит с зоне спецоперации на Украине, сообщает 5 апреля администрация Кировского муниципального округа Ставропольского края на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По данным властей, Абрамов ранее проживал на территории округа, он "в числе первых встал на защиту Отчизны". Подробностей его жизни в сообщении нет.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 317 бойцов со Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Уроженец Ставрополья убит на Украине", "Житель Кисловодска убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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