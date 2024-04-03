Более 400 детей из Белгородской области прибыли в Ставрополь

03 апреля 2024, 15:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дети и их сопровождающие, прибывшие в Ставрополь из Белгородской области, размещены в гостиницах и общежитиях, и пробудут до лета, сообщили власти города.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о планах отправить "в оздоровительные лагеря" 1200 детей, поскольку в обстреливаемых со стороны Украины приграничных населенных пунктах области "сейчас опасно". Предложения принять детей поступили от губернаторов ряда регионов юга России, в том числе из Ставропольского края. Ранее о приеме детей из Белгородской области сообщили власти Невинномысска.

Сегодня в Ставрополь приехали более 400 детей из Белгородской области, сообщила администрация Ставрополя. Белгородцев разместили в гостиницах и общежитиях профессиональных и высших учебных заведений Ставрополя. Накануне в местах размещения детей прошли необходимые проверки, указано в Telegram-канале администрации Ставрополя.

Приехали дети "от дошкольников до учащихся 9 классов", они "пробудут до лета", сообщил мэр Ставрополя Иван Ульянченко. "Дети приехали с сопровождающими и медработниками, а малыши — с мамами. Все школьники продолжат учебный год в наших образовательных учреждениях, к занятиям они приступят уже на этой неделе", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Более 1930 детей вывезено из Белгородской области в регионы СКФО и ЮФО

Ранее более 1530 детей было перевезено в Ставропольский и Краснодарский края, Астраханскую область, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Дагестан.

Так, 25 марта из Белгородской области в Астраханскую прибыли 150 детей в возрасте от 11 до 18 лет. Они размещены в оздоровительном детском лагере и будут обучаться в родной школе в дистанционном формате, сообщили представители властей.

Дети из Белгородской области, приехавшие на три недели в Астраханскую область, останутся там значительно дольше из-за ситуации на границе с Украиной, предположили астраханские активисты, политики и журналисты.

28 марта 238 жителей Белгородской области, в том числе более 100 детей, приехали в Карачаево-Черкесию. Дети продолжат обучение в школах Теберды и Домбая, отчитался глава республики Рашид Темрезов. "Для всех, кто приехал, созданы комфортные условия для проживания с четырехразовым питанием и соблюдением всех мер безопасности. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская и психологическая", - сообщил он.

В тот же день 170 человек, среди которых 153 ребенка и 17 сопровождающих, прибыли из Белгородской области в Нальчик. Они размещены в реабилитационном центре "Радуга" в Кабардино-Балкарии. Прибывшим "будет организован учебный процесс, проживание, всестороннее обеспечение", сообщило республиканское управление МЧС.

29 марта более 600 жителей Белгородской области, в том числе 536 детей, прибыли на поезде в Махачкалу. Детей разместили в детском лагере "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе, а также в интернатах Махачкалы и Дербента. В Дагестане дети продолжат учебу, рассказала сопровождающая группу директор Комсомольской СОШ Белгородской области Людмила Тарасова.

31 марта более 400 детей прибыли в Невинномысск Ставропольского края. "Всего прибыло около 500 человек, из них более 400 детей школьного возраста и сопровождающие, - отчиталось МЧС по Ставропольскому краю.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.