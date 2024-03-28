Более 230 эвакуированных жителей Белгородской области прибыли в Карачаево-Черкесию

28 марта 2024, 12:14

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238 жителей Белгородской области, в том числе более 100 детей приехали в Карачаево-Черкесию. Дети продолжат обучение в школах Теберды и Домбая, отчитался глава республики.

"Кавказский узел" писал, что 26 марта губернатор Астраханской области сообщил, что в регион приехали 150 детей, эвакуированных из-за регулярных обстрелов Белгородской области. В Дагестане решено разместить более 500 детей, отправленных из граничащей с Украиной Белгородской области, сообщил глава республики Сергей Меликов. Детей из приграничного региона планируется отправить также в Кабардино-Балкарию и Ставропольский край, заявили власти Белгородской области.

Группа жителей Белгородской области прибыла в Карачаево-Черкесию, сообщил сегодня глава республики Рашид Темрезов.

"Мы приняли 238 жителей Белгородской области, из них более 100 человек – это дети. Для всех, кто приехал, созданы комфортные условия для проживания с четырехразовым питанием и соблюдением всех мер безопасности. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская и психологическая", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Темрезова, школьники "продолжат учебу в школах Теберды и Домбая, где они будут размещены".

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что "2800 детей уже отправлено", в том числе в Астраханскую область. "До конца этой недели мы планируем, что порядка 9000 детей будут находиться в загородных лагерях в других регионах Российской Федерации", - написал он 27 марта.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине атакам регулярно подвергаются и регионы юга России. В частности, 25 марта между Новочеркасском и Батайском были сбиты две ракеты, выпущенные со стороны Украины. В ночь на 25 марта на Новочеркасской ГРЭС произошел пожар, Минобороны сообщило, что регион подвергся массовой атаке беспилотников.

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