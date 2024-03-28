Кабардино-Балкария приняла 170 жителей Белгородской области

28 марта 2024, 14:19

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153 ребенка и 17 взрослых эвакуированы в Кабардино-Балкарию из Белгородской области, они размещены в реабилитационном центре "Радуга", сообщило республиканское управление МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что в Карачаево-Черкесию приехали 238 жителей Белгородской области, в том числе более 100 детей. Школьники будут учиться в Теберде и Домбае, сообщил глава республики. 26 марта губернатор Астраханской области сообщил, что в регион приехали 150 детей, эвакуированных из-за регулярных обстрелов Белгородской области. В Дагестане решено разместить более 500 детей, отправленных из граничащей с Украиной Белгородской области, сообщил глава республики Сергей Меликов. Детей из приграничного региона планируется отправить также в Кабардино-Балкарию и Ставропольский край, заявили власти Белгородской области.

170 человек, среди которых 153 ребенка и 17 сопровождающих, прибыли сегодня из Белгорода и Белгородской области в Кабардино-Балкарию, они размещены в реабилитационном центре "Радуга", сообщило управление МЧС России по республике.

Сотрудники ведомства и представители правительственной комиссии встретили детей на железнодорожном вокзале Нальчика. При необходимости психологи МЧС будут оказывать экстренную психологическую помощь, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Прибывшим "будет организован учебный процесс, проживание, всестороннее обеспечение", сообщил на приложенном к публикации видео начальник ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.

"Кавказский узел" также писал, что 7 декабря 50 вынужденных переселенцев из сектора Газа, в том числе 21 ребенок, прибыли в Кабардино-Балкарию и были размещены в санатории в Нальчике. в конце декабря 2023 года они рассказали, что столкнулись с отсутствием предложений о работе и нехваткой наличных денег. В январе власти сообщили о начале обучения русскому языку детей беженцев из Палестины.

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