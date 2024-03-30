Активисты спрогнозировали долгое пребывание белгородских детей в Астраханской области

30 марта 2024, 16:40

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Дети из Белгородской области, приехавшие на три недели в Астраханскую область, останутся там значительно дольше из-за ситуации на границе с Украиной, предположили астраханские активисты, политики и журналисты.

Как сообщал "Кавказский узел", из Белгородской области в Астрахань 25 марта прибыла группа из 150 детей, эвакуированных из-за регулярных обстрелов региона. Срок пребывания в астраханском оздоровительном лагере составит три недели. Губернатор Белгородской области уточнил, что время пребывания белгородских детей в Астраханской области может быть продлено, если ситуация на украинской границе осложнится.

Председатель Астраханского регионального отделения партии «Яблоко», кандидат исторических наук Вадим Монин рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о том, что с начала специальной военной операции в Астраханской области проходят многочисленные кампании помощи беженцам - сбор денежных средств, белья, одежды, средств гигиены. Этим, по словам политика, занимаются многочисленные общественные организации и инициативные группы.

По его мнению, есть есть реальная угроза жизни детей, нельзя возвращать их домой. "Три недели они проведут в нашем лагере — это обычная оздоровительная практика. Тоже можно сказать и о летнем периоде каникул. Но если угроза жизни — надо оставлять их здесь на неограниченный срок", - указал Монин.

С учетом обстрелом Белгорода и Белгородской области детям будет безопаснее в Астраханской области, сказал корреспонденту "Кавказского узла" астраханский активист профсоюзного движения Константин Завалин.

"Это все равно лучше, чем жить под бомбежками. Это нормальная практика, считаю. Детей нужно беречь от опасностей. У нас пионерские лагеря есть под Камызяком, поселок Яксатово. Там раньше размещали беженцев с Донбасса. Возможно, их разместили там. Если через три недели их отправят обратно — это ненормально", - отметил он.

Главный редактор интернет-издания "Астрахань.ру" Максим Поротиков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что детей из Белгородской области возрастом от 10 до 18 лет разместили в Камызякском районе в лагере "Березка". Сделано это, по мнению журналиста, по инициативе областного правительства, но в рамках общероссийской кампании. "Судя по информации, полученной нами из Центра поддержки НКО, с ребятами работают восемь некоммерческих общественных организацией и волонтеры. Они организуют им досуг, проводят мастер-классы. Общественность Астрахани активно подключилась к работе с этими детьми", - рассказал Максим Поротиков.

Журналист также сообщил о том, что об условиях проживания белгородских детей в лагере ему станет известно на следующей неделе — команде "Астрахань.ру" разрешили провести там съемку видеосюжета.

По данным Максима Поротикова, уже третий год в лагере "Каспийские зори" проживают семьи беженцев из ДНР. Также региональное правительство помогло двум смешанным семьям вернуться на родину из Палестины.

Астраханский политик Михаил Долиев указал, что вряд ли срок пребывания детей из Белгородской области ограничится тремя неделями. "Здесь тремя неделя не отделаешься. Скорее всего, этот срок назван, чтобы не будоражить умы. Позже срок будет продлеваться и продлеваться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что в астраханских пабликах есть как комментарии, приветствующие помощь жителям Белгородской области, однако есть и те, кто "проклинает лишние рты".

Депутат Астраханской областной думы Олег Шеин сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что это не первая волна беженцев, которая прибывает в Астрахань. По словам депутата, он не отслеживает специально ситуацию с беженцами, так как этим занимаются соответствующие ведомства регионального правительства (минобразования, министерство финансов и пр.). "Есть ли проблемы с размещением детей из Белгородской области)? Проблем нет!", - кратко заметил Олег Шеин.

Все астраханские спикеры сообщили, что не видели информации в официальных пабликах о том, какие финансовые средства будут затрачены на помощь беженцам, включая детей Белгородской области. Также «в целях безопасности» региональные власти скрывают информацию о местах постоянного проживания детей-беженцев. Никто из опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" астраханцев не видел официальных объявлений о начале сбора помощи для детей беженцев.

Напомним, 29 марта более 600 человек, в том числе 536 детей прибыли в Дагестан, где они продолжат учебу. 28 марта стало известно, что в Карачаево-Черкесию приехали 238 жителей Белгородской области, в том числе более 100 детей. Школьники будут учиться в Теберде и Домбае, сообщил глава республики. В этот же день власти стало известно о прибытии в Кабардино-Балкарию 153 детей и 17 взрослых.

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