Более 400 детей из Белгородской области прибыли в Невинномысск

31 марта 2024, 14:41

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В Невинномысск прибыли более 400 детей из Белгородской области, отчиталось МЧС. Общее число детей, вывезенных из приграничного региона в города СКФО и ЮФО, превысило за неделю 1330.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о планах отправить "в оздоровительные лагеря" 1200 детей, поскольку в обстреливаемых со стороны Украины приграничных населенных пунктах области "сейчас опасно". Предложения принять детей поступили от губернаторов ряда регионов, в том числе Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, указал чиновник.

"Пока мы планируем разместить ребят на три недели, однако если будет необходимость, то попросим коллег продлить нахождение детей в безопасном месте до окончания учебного года", - заявил Гладков.

Дети из Белгородской области прибыли в Невинномысск

Сегодня ночью в Ставропольский край прибыли более 400 детей из Белгородской области. На железнодорожном вокзале Невинномысска их встретили сотрудники МЧС, волонтеры реготделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, представители органов власти и общественности, сообщило в своем телеграм-канале краевое управление МЧС.

"Всего прибыло около 500 человек, из них более 400 детей школьного возраста и сопровождающие. Места для их пребывания полностью подготовлены, а также организованы мероприятия по обеспечению всем необходимым. Наш регион стал одним из тех, кто обеспечит им комфортный отдых и обучение на ближайшее время", - говорится в публикации.

Для всех нуждающихся в своевременной квалифицированной помощи на железнодорожном вокзале находились специалисты психологической службы МЧС, отмечается в сообщении.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, смонтированным из кадров, на которых видны прибывающий поезд, выходящие из него дети разного возраста и взрослые, а также встречающие их сотрудники МЧС. Также в ролике видно, как дети садятся в автобусы. Их отвезут в пункты временного размещения, сообщил на видео представитель МЧС.

Более 1330 детей вывезено из Белгородской области в регионы СКФО и ЮФО

Ставропольский край стал по меньшей мере пятым регионом юга России, куда прибыли дети из Белгородской области. Ранее более 930 детей были перевезены в Астраханскую область, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Дагестан.

Так, 25 марта из Белгородской области в Астраханскую прибыли 150 детей в возрасте от 11 до 18 лет. Они размещены в оздоровительном детском лагере и будут обучаться в родной школе в дистанционном формате, сообщили представители властей.

Дети из Белгородской области, приехавшие на три недели в Астраханскую область, останутся там значительно дольше из-за ситуации на границе с Украиной, предположили астраханские активисты, политики и журналисты.

28 марта 238 жителей Белгородской области, в том числе более 100 детей, приехали в Карачаево-Черкесию. Дети продолжат обучение в школах Теберды и Домбая, отчитался глава республики Рашид Темрезов. "Для всех, кто приехал, созданы комфортные условия для проживания с четырехразовым питанием и соблюдением всех мер безопасности. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская и психологическая", - сообщил он.

В тот же день 170 человек, среди которых 153 ребенка и 17 сопровождающих, прибыли из Белгородской области в Нальчик. Они размещены в реабилитационном центре "Радуга" в Кабардино-Балкарии. Прибывшим "будет организован учебный процесс, проживание, всестороннее обеспечение", сообщило республиканское управление МЧС.

29 марта более 600 жителей Белгородской области, в том числе 536 детей, прибыли на поезде в Махачкалу. Детей разместили в детском лагере "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе, а также в интернатах Махачкалы и Дербента. В Дагестане дети продолжат учебу, рассказала сопровождающая группу директор Комсомольской СОШ Белгородской области Людмила Тарасова.

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