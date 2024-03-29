Военная операция на Украине. Фото: https://function.mil.ru

29 марта 2024, 18:51

Шесть силовиков из Чечни убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сайд-Ахмед Цабаев, Юсуп Макшарипов, Мехедзин Юсупхажиев, Рашид Ахматханов, Асланбека Исмаилова и Ислам Энгиласов убиты в зоне боевых действий, сообщили власти Ножай-Юртовского района. С начала военной операции на Украине официально власти признали убитыми как минимум 186 военных из Чечни.

"Кавказский узел" писал, что Сайд-Магомед Асхабов стал 180-м военным из Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели Сайд-Ахмеда Цабаева в ходе военной операции на Украине стало известно из отчета "Единой России" об открытии в школе села Замай-Юрт именной парты. В сообщении на сайте партии от 23 февраля говорится, что Цабаев погиб  в СВО на Украине 16 апреля 2023 года.

Ранее глава Ножай-Юртовского района сообщил о присвоении посмертно Цабаеву и еще пяти убитым в военной операции военным званий "Герой Чечни". Награды были переданы родным Юсупа Макшарипова, Мехедзина Юсупхажиева, Рашида Ахматханова, Асланбека Исмаилова и Ислама Энгиласова, указано в сообщении в telegram-канале Асланбека Музуруева от 26 декабря 2023 года. 

"Кавказскому узлу" известны имена 163 убитых из Чечни в ходе военной операции, о гибели еще 23 военных Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. Таким образом, известно о 186 погибших.

Администрация Гудермесского района, также не сообщая имен, проинформировала 21 марта о 51 погибшем из района, ранее назывались имена и фамилии лишь 30 убитых в ходе военной операции, данные 21 погибшего не сообщались. Общее число погибших из Чечни может быть не менее 207 человек, однако, так как Кадыров и администрация Гудермесского района не указывали имена, данные могут дублироваться. 

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Боец из Чечни убит в военной операции", "Военный из Чечни убит на Украине", "Мэрия Грозного сообщила о гибели четырех бойцов на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 марта 2024, 19:43

29 марта 2024, 17:57

  • Суд оставил Мамедли под стражей вопреки ухудшению здоровья

    Суд в Баку проигнорировал сообщения об ухудшении состояния учредителя Toplum TV Алескера Мамедли и отказался перевести его под домашний арест, заявил адвокат. Промедление с обследованием Мамедли опасно для его жизни, считают его брат и правозащитник.

29 марта 2024, 17:12

  • Житель Ингушетии задержан по делу об убийстве на трассе близ Яндаре

    Силовики задержали в Ингушетии баталхаджинца, подозреваемого в убийстве на федеральной трассе близ села Яндаре в июне 2020 года, проверяется его причастность к убийству главы республиканского Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева, сообщили источники в правоохранительных органах.

29 марта 2024, 16:19

  • Более 600 человек из Белгородской области размещено в Дагестане

    Более 600 человек, в том числе 536 детей, из Белгородской области прибыло сегодня в Дагестан, они размещены в Махачкале, Дербенте и в лагере в Карабудахкентском районе, отчиталось правительство Дагестана. Дети в Дагестане продолжат учебу, сообщила сопровождающая группы.

29 марта 2024, 15:30

  • Три военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

    Данила Кузьменко, Андрей Шульга и Сергей Николаев убиты на Украине, сообщила администрация Майского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 135 жителей Кабардино-Балкарии.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи