Шесть силовиков из Чечни убиты в военной операции

29 марта 2024, 18:51

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Сайд-Ахмед Цабаев, Юсуп Макшарипов, Мехедзин Юсупхажиев, Рашид Ахматханов, Асланбека Исмаилова и Ислам Энгиласов убиты в зоне боевых действий, сообщили власти Ножай-Юртовского района. С начала военной операции на Украине официально власти признали убитыми как минимум 186 военных из Чечни.

"Кавказский узел" писал, что Сайд-Магомед Асхабов стал 180-м военным из Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели Сайд-Ахмеда Цабаева в ходе военной операции на Украине стало известно из отчета "Единой России" об открытии в школе села Замай-Юрт именной парты. В сообщении на сайте партии от 23 февраля говорится, что Цабаев погиб в СВО на Украине 16 апреля 2023 года.

Ранее глава Ножай-Юртовского района сообщил о присвоении посмертно Цабаеву и еще пяти убитым в военной операции военным званий "Герой Чечни". Награды были переданы родным Юсупа Макшарипова, Мехедзина Юсупхажиева, Рашида Ахматханова, Асланбека Исмаилова и Ислама Энгиласова, указано в сообщении в telegram-канале Асланбека Музуруева от 26 декабря 2023 года.

"Кавказскому узлу" известны имена 163 убитых из Чечни в ходе военной операции, о гибели еще 23 военных Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. Таким образом, известно о 186 погибших.

Администрация Гудермесского района, также не сообщая имен, проинформировала 21 марта о 51 погибшем из района, ранее назывались имена и фамилии лишь 30 убитых в ходе военной операции, данные 21 погибшего не сообщались. Общее число погибших из Чечни может быть не менее 207 человек, однако, так как Кадыров и администрация Гудермесского района не указывали имена, данные могут дублироваться.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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