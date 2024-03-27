27 марта 2024, 23:56

Силовик из Чечни убит на Украине

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Саид-Магомед Асхабов убит в зоне боевых действий на Украине, сообщила мэрия Грозного. 

"Кавказский узел" писал, что Сайд-Хусейн Шабазов и Юсуп Умаров убиты на Украине, общее число погибших из Чечни, о которых сообщали власти и силовики, достигло 177.

В префектуре Шейх-Мансуровского района передали награду "Герой Чечни" родным погибшего в военной операции на Украине  Саид-Магомеда Асхабова, сообщила сегодня мэрия Грозного. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 177 жителей Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 148 из них, о гибели еще 29 военных Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Чечни убит в военной операции", "Военный из Чечни убит на Украине", "Мэрия Грозного сообщила о гибели четырех бойцов на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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