Житель Ингушетии задержан по делу об убийстве на трассе близ Яндаре

29 марта 2024, 17:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали в Ингушетии баталхаджинца, подозреваемого в убийстве на федеральной трассе близ села Яндаре в июне 2020 года, проверяется его причастность к убийству главы республиканского Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", житель Ингушетии был убит 1 июня 2020 года на федеральной трассе "Кавказ". Брат погибшего осужден за убийство односельчанина в Яндаре, рассматривается версия о кровной мести, сообщил источник в правоохранительных органах.

Силовики задержали в Ингушетии подозреваемого в убийстве местного жителя в июне 2020 года на федеральной трассе в Назрановском районе близ села Яндаре, ранее в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ (часть 1 статьи 221. УК РФ), сообщил сегодня "Интерфакс" в правоохранительных органах.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ РФ по региону совместно с полицией по адресу проживания подозреваемого 1981 года рождения в селе Яндаре обнаружили и изъяли два СВУ с поражающими элементами и осколочно-фугасного типа, а также наркотическое средство "метадон", - сказал собеседник агентства.

По его данным, задержанный, ранее судимый по статьям о незаконном обороте наркотиков и незаконном обороте оружия, относится к баталхаджинцам. Мотив вооруженного нападения в Яндаре - месть за отказ погибшего участвовать в деятельности преступной группы, причастной к резонансным преступлениям, в том числе в убийстве начальника ЦПЭ республиканского МВД Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве, указано в сообщении.

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Братство баталхаджинцев, по данным источников, на 2019 год насчитывало около 5 тысяч человек. Ядром вирда являются прямые потомки шейха, их ячейка отличается большой сплоченностью. Лидеры баталхаджинцев дружны с главой Чечни, однако это не мешает им занимать собственную позицию в важных для Ингушетии вопросах. Так, члены семьи Белхороевых, несмотря на дружбу с Кадыровым, привозили продукты для участников многодневного митинга оппозиции в Магасе против передела чечено-ингушской границы, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

"Известия" назвали фамилию 43-летнего подозреваемого. Правоохранители напали на его след после аналогичного убийства в декабре 2023 года, когда был расстрелян свидетель по уголовному делу в отношении баталхаджинцев, Следователи также проверяют причастность мужчины к убийству в Москве Ибрагима Эльджаркиева в ноябре 2019 года, говорится в сообщении в Telegram-канале издения от 28 марта.

На сайте управления Следкома России по Ингушетии к 17.00 мск не содержится информации о задержании подозреваемого в убийстве.

Начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев, были застрелены в Москве 2 ноября 2019 года. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. В марте 2021 года следственные действия по делу были завершены. В июне 2023 года в сети появилась видеозапись, на которой Курейш Картоев признался в убийстве главы республиканского ЦПЭ, объяснив его кровной местью, и заявил, что подсудимые по этому делу невиновны.

"Кавказский узел" также писал, что 27 февраля 2023 года стало известно, что ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев.

При этом ранее, 1 ноября 2022 года, силовики провели обыски в доме Ахмеда Белхороева, который приходится родственником арестованному главе Счетной палаты Мустафе Белхароеву. Позднее стало известно об аресте родственника Белхароевых, бывшего депутата парламента Ингушетии Микаила Алиева. 3 ноября 2022 года глава Чечни вступился за семью Белхароевых. Он заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден, а Белхароевы всегда будут его близкими братьями.

12 декабря 2022 года стало известно, что члены ингушского братства Батал-хаджи в ответ на поддержку со стороны Рамзана Кадырова согласились сформировать несколько групп для участия в спецоперации на Украине. Отряд получил название "Баталхаджинский отряд быстрого реагирования (БОБР) "Ахмат".

Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.