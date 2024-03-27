Оппозиция пригрозила правительству Пашиняна акциями неповиновения

27 марта 2024, 22:28

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Участники митинга, организованного движением "Вместе", потребовали отставки правительства Пашиняна до 10 апреля. Если требования не будут выполнены, последуют акции неповиновения, заявили представители движения.

Как писал "Кавказский узел", оппозиция неоднократно проводила акции с требованием отставки Никола Пашиняна. В ходе митинга 29 февраля участники движения "Вместе" (Миасин) обосновали свои требования тем, что Пашинян допустил территориальные уступки и переход Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана. 14 марта представители движения заявили, что намерены выдвинуть в качестве своего кандидата на пост премьер-министра Армении бывшего главу правительства Гранта Багратяна.

Движение «Вместе» провело сегодня митинг на площади Свободы в Ереване. Затем участники митинга организовали шествие в сторону парламента. Представители Движения представили четырехстраничный документ, состоящий из 100 пунктов. Их главное требование - отставка правительства, возглавляемого премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщило сегодня агентство "Новости - Армения"



"Если наше требование не будет выполнено до 10 апреля, последуют акты гражданского неповиновения", - приводятся в публикации слова координатора движения, председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян.

Документ с требованиями также был представлен двум оппозиционным парламентским фракциям – блокам «Армения» и «Честь имею».

Саркисян предупредил, что если эти фракции не поддержат указанные в документе требования, значит, они также станут считаться «соучастниками действующего режима», говорится в публикации.

Как следует из трансляции, опубликованной на YouTube-канале 24news.am, митинг прошел в спокойной обстановке, он продолжался около полутора часов.

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