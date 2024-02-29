Участники митинга в Ереване призвали Пашиняна уйти в отставку

29 февраля 2024, 22:16

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Движение "Вместе" провело сегодня митинг в Ереване с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Участники акции обосновали свои требования тем, что Пашинян допустил территориальные уступки и переход Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", оппозиция неоднократно проводила акции с требованием отставки Пашиняна. Эффективность протестов противников Пашиняна низкая из-за отсутствия общественной поддержки, отметили ереванские политологи. По их мнению, в обществе есть запрос на новую политическую силу, которая не связана с бывшими и нынешними властями и способна взять на себя ответственность за управление.

Движение "Вместе" провело сегодня митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На аналогичной акции 20 февраля было принято обращение ко всем политическим силам и гражданам Армении с призывом к единению, для обсуждения вопроса возможной досрочной отставки премьера и его правительства. На сегодняшней акции по словам организаторов, собралось несколько тысяч человек. "Требование неизменно – отставка правительства. И призыв к оппозиционным силам начать процесс объявления вотума недоверия премьер-министру Николу Пашиняну и его кабинету. Также мы требуем социальной справедливости для вынужденных переселенцев и внимания к вопросу Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла"), сказали корреспонденту "Кавказского узла" организаторы митинга.

"Неграмотное управление нынешних властей привело к трагическим последствиям. Потеряны армянские земли, несколько тысяч человеческих жизней потеряны, тысячи и тысячи вынужденных переселенцев. Социальные проблемы людей специально усугубляются. Нельзя допустить, чтоб вопрос Арцаха был закрыт. А правительство Армении именно этого и желает. И все это приводит к тому, что под угрозой будущее Армении. И это так оставлять нельзя", - заявила в своем выступление на митинге общественный деятель Анна Айвазян.

Необходимо препятствовать проводимой Пашиняном политике уступок, заявил в своем выступлении бывший премьер-министр Армении Грант Багратян. "Для этого мы должны объединиться. Уже есть угроза сдачи Сюника. Я призываю всех бывших руководителей армянского государства, представителей церкви, политических сил и общественных организаций, диаспоры объединиться. Сейчас решается вопрос, быть или не быть Армении. Нам необходимо вернуть Арцах и его государственность", - заявил он.

Никол Пашинян должен ответить по закону за свои действия на посту главы правительства, которые привели к территориальным уступкам. человеческими потерям. "Необходимо объединение, забыв о противоречиях, так у нас одна проблема – угроза исчезновения. Необходима консолидация как можно большего количества сил, чтобы стало очевидно, что глава правительства не представляет армянский народ. Мы намерены требовать ареста Никола Пашиняна", - сказал он.

Координатор движения "Вместе" Арам Саргсян в своем выступлении заявил, что "Армения находится в самой опасной стадии своего существования" и ее выбора - "быть уничтоженной окончательно или бороться за будущее".

"Мир внимательно следит за нами, и они не понимают, почему народ молчит в ответ на заявления и действия властей. Нельзя молчать. Надо объединиться. Мы должны сделать все, чтоб нынешняя власть ушла. Один путь – это начать сбор подписей для требования отставки правительства и в течение 72 часов поставить на голосование вопрос импичмента. Но если число участников митинга будет больше, чем сейчас, то никакие процедуры будут не нужны для достижения цели. Я призываю премьера не ждать таких процессов, а добровольно уйти. Он должен уйти, а мы сформируем временное правительство. Нас спрашивают, какое будет новое правительство и какие новшества будут? Будет изменена система управления", - сообщил Саргсян. По его словам, планируется ослабить власть премьер-министра, вернуть президента к правлению государством, поднять значимость парламента.

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