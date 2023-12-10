Политологи объяснили отсутствие массовой поддержки акций за отставку Пашиняна

10 декабря 2023, 00:12

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Силовики отпустили задержанных участников акции протеста в Ереване, сообщил представитель движения "Занг". Эффективность протестов противников Пашиняна низкая из-за отсутствия общественной поддержки,отметили ереванские политологи. По их мнению, в обществе есть запрос на новую политическую силу, которая не связана с бывшими и нынешними властями и способна взять на себя ответственность за управление.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря активисты движения "Занг", требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, установили палатку в ереванском сквере. Полицейские сочли это нарушением порядка и задержали 12 участников акции.

Члены инициативной группы "Занг" (Колокол) неоднократно проводили акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 2 декабря были задержаны 13 участников шествия, организованного инициативной группой "Занг". На задержанных были составлены протоколы о неподчинении полиции.25 ноября силовики задержали восемь участников движения "Занг" за попытку установить палатку в ходе акции протеста. На следующий день, 26 ноября, были задержаны шесть человек.

Все участники акции, задержанные силовиками, освобождены, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в штабе инициативной группы "Занг" (Колокол).

Координатор инициативной группы "Занг" (Колокол) Сурен Саакян указал на жесткость действий силовиков. По его словам, от задержанных потребовали выключить мобильные телефоны, не разрешив, в частности, звонок на горячую линию офиса омбудсмена. "Адвокату разрешили позвонить с городского телефона", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Активист считает, что задержание участников акции имеет сугубо политическую подоплеку. "Составить протокол можно и на месте. Тем более, когда нет проблем с идентификацией личности. Но поставлена задача сорвать акции. Кроме того, для штрафа нужно решение суда, одного протокола недостаточно. С августа меня неоднократно подвергали приводу, и первое заседание суда по одному из протоколов назначено на октябрь 2024 года из-за загруженности судов", - отметил Саакян.

Нужно понять, что государственность под угрозой и изменениям нет альтернативы, добавил он. "В обществе есть как проблема доверия, так и апатия. Люди не верят, что сменой власти можно добиться изменений. Люди задаются вопросом – один раз пошли на смену власти, что это изменило? Но другого выхода у нас нет", - подчеркнул активист.

Эффективность акций протеста зависит от задач, которые ставят перед собой политические силы или инициативные группы, считает политолог Армен Варданян. "На данном этапе эффективность низкая, учитывая малочисленность акций. Отсутствует общественная поддержка. Но не исключаю, что со временем появится новое движение, которое сделает серьезную заявку на участие в политической жизни", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Причин отсутствия общественной поддержки много, от недоверия политическим силам и гражданским инициативам, до плохо организованной работы по информированию общества, отметил Варданян. "Если появится политическая сила, которую не будут ассоциировать с прежней элитой или с действующими властями, политическая сила, которая адекватно оценивает вызовы, она может заручиться общественной поддержкой. Такая потребность есть в обществе", - отметил он.

По мнению политолога, инициативная группа "Занг" (Колокол) отличается креативностью, но проблема заключается в отсутствии харизматичного лидера. "Не думаю, что у инициативной группы есть потенциал в ближайшей перспективе стать серьезным движением, которое бы угрожало партии власти", - полагает Варданян.

В армянском обществе есть потребность в качественно иной политической силе, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель Акоп Бадалян.

Однако, по его мнению, на данный момент нет политического предложения, которое бы удовлетворило общественное требование. "Низкий уровень поддержки различных акций протеста - свидетельство того, что никому пока еще не удалось удовлетворить общественное требование. Обществу нужна новая сила, но оно не представляет, каким должно быть ее политическое содержание. Эту проблему должны решать сами политические силы, но пока это получается неэффективно", - считает он.

Кроме того, власти Армении и системная оппозиция рассматривают любую альтернативу им, как соперников, и ведут совместную политику уничтожения и давления на оппонентов, добавил политобозреватель. "Есть и другая проблема. Ни один из геополитических центров не стремится к созданию сколь-либо серьезной альтернативы, кардинально отличающейся по содержанию новой политической силы", - сказал Бадалян.

Общественная поддержка возможна, если политическая сила представит привлекательное предложение, подчеркнул он. "Объединения политических сил недостаточно. Это неверное представление, что если противники власти объединятся, то этим решат проблему. Без общественной поддержки это невозможно. Нужна содержательность. Недостаточно красивых слов и обещаний. Общественность должна быть уверена, что политическая сила способна взять на себя ответственность за управление. Этот критерий является жестким условием после горького опыта 2018 года [прихода к власти Пашиняна]. Мало поддержать, нужно быть уверенным, что у политической силы есть потенциал для управления. И это требование усложняет задачу политическим силам", - заключил политобозреватель.

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