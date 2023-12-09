Силовики задержали 12 участников протестов в Ереване

09 декабря 2023, 19:12

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Активисты движения "Занг", требующие отставки Никола Пашиняна, установили палатку в ереванском сквере. Полицейские сочли это нарушением порядка и задержали 12 участников акции.

Как писал "Кавказский узел", члены инициативной группы "Занг" ("Колокол") неоднократно проводили акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 2 декабря были задержаны 13 участников шествия, организованного инициативной группой "Занг". На задержанных были составлены протоколы о неподчинении полиции.

25 ноября силовики задержали восемь участников движения "Занг" за попытку установить палатку в ходе акции протеста. На следующий день, 26 ноября, были задержаны шесть человек.

Полицейские задержали активистов инициативной группы «Занг» за установку палатки в ереванском сквере Маштоца, передал корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на трансляцию акции на странице движения в Facebook*.

Активисты установили палатку, окружив ее и взявшись за руки, но силовики потребовали убрать палатку. Участники акции заявили в ответ, что требование полиции незаконно, так как установка палатки не противоречит закону о свободе собраний.

"Палатка – атрибут нашей акции, символ государственности и суверенитета. Защищая ее, мы показываем, что армянская государственность и суверенитет нуждаются в защите", - заявил координатор «Занг» Микаел Наапетян.

Однако силовики заявили, что установка палатки нарушает общественный порядок, и дали активистам минуту на его восстановление. Спустя минуту силовики, в том числе полицейский спецназ «Красные береты», приступили к задержаниям. Среди задержанных были и девушки. Полиция также конфисковала палатку.

Задержаны 12 активистов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава управления по связям с общественностью полиции Армении Зарзанд Габриелян. "Все они задержаны за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении – неподчинение законному требованию полиции", - сказал он.

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