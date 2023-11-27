Силовики отобрали палатку у участников акции за отставку Пашиняна

27 ноября 2023, 03:20

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Участники акции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прошли по центральным улицам Еревана и хотели установить палатку на Площади Революции. Силовики отобрали у них палатку, шестерых активистов задержали.

Как писал "Кавказский узел", оппозиция неоднократно проводила акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна после карабахской войны 2020 года. 25 ноября силовики задержали восемь участников акции протеста за попытку установить палатку.

Вечером 26 ноября силовики отняли палатку у участников акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пишет news.am.

Члены инициативы "Занг" провели акцию по информированию на центральных улицах Еревана, после чего планировали установить палатку на Площади Республики. Несмотря на то, что акция была немногочисленной, на место ее проведения прибыло большое количество силовиков, в том числе "красные береты".

Отняв палатку у протестующих, силовики подвергли приводу шестерых из них, в том числе одного из лидеров "Занга" Сурена Саакяна. Их обвинили в неповиновении требованиям силовиков, информируют "Новости-Армения".

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