Задержаны восемь участников шествия за отставку Пашиняна

25 ноября 2023, 19:04

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Силовики в Ереване задержали за попытку установить палатку восемь участников акции протеста, требовавших отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", оппозиция неоднократно проводила акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна после карабахской войны 2020 года. 11 ноября такую акцию провел Национально-демократический полюс.

Инициативная группа «Занг» (Колокол) провела сегодня акцию с требованием отставки Никола Пашиняна, сообщил корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир акции на странице движения в Facebook*.

Активисты утверждают, что правящая сила неспособна решить вопросы безопасности, более того, отказалась от своих обязательств по защите Арцаха. "Провальная внутренняя и внешняя политика армянских властей привела к крупным и неразрешимым проблемам", - заявил в ходе акции один из лидеров движения Сурен Саакян.

По его словам, в сквере Маштоца возобновятся встречи-обсуждения "дорожной карты", в соответствии с которой движение будет стремиться к созданию подлинно суверенного государства и добиваться общественной солидарности в вопросах безопасности и прав. "Для достижения этих целей нужно добиться отставки правящей силы, сформировав временное правительство", - отметил он.

Участники акции прошлись шествием от сквера Маштоца до здания правительства, далее по Северному проспекту до площади Франции. В руках активисты держали открытую палатку, символизирующую свободное государство. Дойдя до площади Франции, полиция потребовала у активистов уточнить маршрут шествия. Спустя некоторое время шествие продолжилось. На первом же пешеходном переходе на пересечения проспекта Маштоца с проспектами Баграмяна и Саят-Нова, активисты сели на проезжую часть. Силовик быстро разблокировали движение, задержав около десятка активистов.

Полиция задержала восьмерых активистов инициативной группы «Занг» за попытку установить палатку на проспекте Маштоца, сообщили в штабе движения.

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