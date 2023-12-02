Полицейские задерживают участников шествия. Ереван, 2 декабря 2023 года. Фото со страницы инициативной группы "Занг" в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России).

02 декабря 2023, 21:18

Противники Пашиняна отпущены после задержания в Ереване

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Силовики освободили 13 активистов, задержанных сегодня в Ереване на шествии против политики Никола Пашиняна. На всех задержанных были составлены протоколы о неподчинении полиции.

Как писал "Кавказский узел", полицейские сегодня задержали 13 человек на шествии, проведенном в Ереване противниками премьер-министра Никола Пашиняна. Активисты инициативной группы «Занг» проводили шествие, призывая армянское общество сплотиться против политики Пашиняна, из-за которой, по их мнению, Армения теряет свою государственность.

Все 13 активистов инициативной группы «Занг» ("Колокол"), задержанные сегодня в Ереване, уже отпущены на свободу, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в штабе движения.

«Всех их привлекли к административному задержанию по статье 182 КоАП Армении «Неподчинение законному требованию полиции». После составления протокола всех их освободили из полицейского участка», - заявил представитель штаба.

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Примечание:

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Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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02 декабря 2023, 22:12

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