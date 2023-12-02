Силовики задержали 13 участников шествия в Ереване

02 декабря 2023, 18:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские задержали 13 человек на шествии, проведенном в Ереване противниками Никола Пашиняна. Политика премьер-министра угрожает армянской государственности, заявили организаторы акции.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря члены инициативной группы "Занг" ("Колокол") призвали жителей Еревана собраться 2 декабря в парке Маштоца, чтобы обсудить действия против политики премьер-министра Никола Пашиняна. Власти Армении выступают с ложной повесткой мира, заявили активисты.

Оппозиция неоднократно проводила акции с требованием отставки Никола Пашиняна после карабахской войны 2020 года. 25 ноября силовики задержали восемь участников движения "Занг" за попытку установить палатку в ходе акции протеста. На следующий день, 26 ноября, были задержаны шесть человек.

Более 10 человек задержаны на шествии активистов

Сегодня активисты инициативной группы «Занг» провели шествие, призывая армянское общество к сплотиться и помешать потере армянской государственности, передал корреспондент «Кавказского узла», посмотревший прямую трансляцию акции на странице движения в Facebook*.

Шествие противников Пашиняна началось в сквере Маштоца, акцию сопровождала полиция. Участники акции прошли по улицам Еревана с палаткой, символизирующей государственность. Они также били в набат, символизируя угрозу государственности. Активисты растянули транспарант с надписью «АхаЗанг» ("Набат/Предостережение").

Вернувшись в сквер Маштоца, противники Пашиняна установили палатку, взявшись за руки. "Мы не ставили палатку, мы [лишь] ее не удержали в руках, и под воздействием гравитации, в соответствии с законами физики, она упала на землю. Этот факт я укажу в протоколе, если полиция вновь проигнорирует право на свободу собраний, которое зафиксировала, в том числе омбудсмен, и будет действовать политическими пристрастиями", - заявил активист Микаел Наапетян.

Однако сотрудник полиции потребовал убрать палатку, пригрозив задержанием за "неподчинение законному требованию полиции" (статья 182 КоАП Армении). «Ваши действия рассматриваются как нарушение общественного порядка. В частности, нам поступила жалоба от одной прохожей, которая выразила недовольство палаткой», - заявил офицер полиции, предупредив, что через минуту полицейские приступят к задержаниям.

Активисты в ответ назвали необоснованными претензии силовиков, указав на политическую мотивацию их действий. В итоге силовики при поддержке полицейского спецназа - отряда «Красных беретов» - пресекли акцию, задержав более десятка активистов. В штабе инициативной группы сообщили о 13 задержанных.

30 октября Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора: признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. Мирный договор между Арменией и Азербайджаном практически согласован и при наличии политической воли Баку его можно подписать за две недели, заявил 28 ноября спикер парламента Армении.

Активисты объяснили претензии к премьер-министру

Провальная дипломатия армянских властей привела к потере Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – прим. "Кавказского узла") и ставит под угрозу армянскую государственность, заявила до шествия представитель инициативной группы «Занг» Татев Айрапетян.

По ее мнению, все соглашения Никола Пашиняна и Ильхама Алиева защищают интересы азербайджанской стороны. «Пашинян утверждал, что отказ от права на самоопределение Арцаха позволит создать механизмы гарантий безопасности армян Арцаха, но вместо этого получили этническую чистку в Арцахе. Теперь Пашинян утверждает, что взаимное признание территориальной целостности позволит заключить мир, но оказалось, что Азербайджан не намерен делать этого», - сказала она.

4 октября Никол Пашинян сообщил, что Армения надеялась подписать мирный договор с Азербайджаном в испанской Гранаде. Он назвал три основных принципа для заключения мира, зафиксированные в заявлении председателя Евросовета после встречи в Брюсселе, отметив, что азербайджанские чиновники не подтверждают приверженность им. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в Гранаде. Позднее он пояснил, что не принял участия во встрече из-за предвзятой позиции Франции. В ноябре МИД Армении и Азербайджана обменялись заявлениями, в которых обозначили возможность проведения на границе двух стран переговоров о мире.

Пассивность армянской дипломатии содействует "азербайджанской агрессии", считает Айрапетян. «Отказ армянских властей дать политическую оценку действиям Азербайджана позволяет Баку закрепить итоги агрессивной войны и этнической чистке в Арцахе. Избежать войны можно лишь грамотной дипломатией на международной арене», - полагает представитель движения.

Отставка Пашиняна позволит изменить ситуацию, подчеркнула она. «Если закулисные устные обещания Пашиняна будут закреплены документально и станут обязательством государства, изменить ситуацию будет невозможно. Сейчас эту проблему решить можно, но для этого нужна консолидация общества», - сказала Айрапетян.

Представитель инициативной группы «Занг» Сурен Саакян также отметил роль Пашиняна "в продвижении азербайджанских интересов" и указал, что вместо борьбы жители Армении предпочитают миграцию. "Эти пораженческие настроения являются следствием государственной пропаганды и манипуляций партии власти", - добавил активист.

Саакян пояснил, что палатка, которую активисты каждый раз пытаются установить, стала символом государственности и независимости. «Защищая палатку, мы показываем свою готовность защищать государственность страны. Кроме того, армянское общество расколото после проигрыша в осенней войне 2020 года, в обществе не доверяют друг другу. Палатку защищаем, взявшись за руки. Так же, взявшись за руки, мы должны быть готовы защищать армянскую государственность», - отметил он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.