Армения заявила о готовности подписать мирный договор в ближайшее время

28 ноября 2023, 20:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном практически согласован и при наличии политической воли Баку его можно подписать за две недели, сообщил сегодня спикер парламента Армении Ален Симонян.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора - это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. Международный суд ООН постановил 17 ноября, что Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное возвращение жителей Карабаха, покинувших его после 19 сентября, и сохранить документы, подтверждающие их право собственности. 21 ноября МИД Армении сообщил, что Ереван направил Баку шестой вариант мирного договора.

При желании мирный договор с Азербайджаном можно подписать в течение 15 дней, заявил сегодня спикер парламента Армении Ален Симонян. "При желании мирный договор можно подписать в течение 15 дней, если азербайджанская власть действительно продемонстрирует политическую волю. Большей частью, почти по всем принципиальным вопросам пришли к соглашению, поставив основной акцент на международных принципах", - привело его слова агентство "Новости Армения".

По его словам, большинство вопросов полностью согласованы. "Условно, если есть восемь пунктов, то семь согласованы до запятой. Повторюсь, если бы у Азербайджана была политическая воля, то это вопрос всего 15 дней", - сказал спикер.

При этом Симонян подчеркнул, что создается впечатление, что Баку уклоняется от подписания документа. "Я не понимаю, почему Азербайджан избегает разных форматов. Сначала они обвинили французов, потом Брюссель, отказались от этого формата, потом отказались от формата Вашингтона. Я, честно говоря, не понимаю, что даст это затягивание времени Азербайджану и региону, когда они говорят о мире и в то же время уклоняются от мирного договора, который уже очень близок к реализации", - привело его слова Armenpress.

Председатель НС подчеркнул, что Армения уже провела для себя красную черту, это территория в 29 800 квадратных километров.

"Проведена красная линия, согласно которой никакая часть суверенной территории Армении не будет уступлена", - добавил он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.