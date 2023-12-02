02 декабря 2023, 02:22

Участники акции в Ереване выступили против политики уступок Пашиняна

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Активисты движения "Занг" заявили, что власти Армении выступают с ложной повесткой мира, и призвали подняться против политики уступок Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", члены инициативной группы "Занг" неоднократно проводили акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 28 ноября силовики задержали шестерых активистов за попытку установить палатку, омбудсмен Армении назвала действия силовиков нарушением права на свободу собраний.

1 декабря по центральным улицам Еревана прошла акция, которую провели члены инициативной группы "Занг". Они призвали собраться 2 декабря в парке "Маштоца", чтобы обсудить шаги против политики Никола Пашиняна, передает корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции заявили, что власти постоянно вводят народ в заблуждение ложными повестками под названием "мирный договор", "мирный перекресток" и "другими сказками, связанными с миром", в реальности же армянский народ ведут на войну.

Армению довели до такого состояния, что страна встала перед угрозой потери государственности, заявили активисты. "Мы достойны справедливого мира - такого мира, где наши права не ущемлены, где интересы нашего государства являются приоритетом", - отметила политолог Татевик Айрапетян.

По ее мнению, для достижения такого мира необходима кропотливая работа, власть с государственным мышлением и цели и задачи. "Наша инициатива способна на такие решения. Поэтому мы призываем всех присоединиться к нам и вместе найти решения для того, чтобы провалить те планы, которые ставят под угрозой нашу государственность. Вместе мы сможем построить страну с прочной государственностью и неприкосновенными границами", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла" Айрапетян, добавив, что они не согласны с политикой уступок действующих властей.

Активисты растянули транспарант с надписью "Эпоха мира", сами надели белые накидки и маски с лицом Никола Пашиняна и кепку "Духов" (Смелей), как олицетворение попрошайки, который умоляет "мир". Акцию провели также перед зданием Парламента Армении.

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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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