Баку и Ереван обсуждают проведение на границе переговоров о мире

23 ноября 2023, 10:06

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Внешнеполитические ведомства Армении и Азербайджана обменялись заявлениями, в которых обозначили возможность проведения на границе двух стран переговоров о мире после того, как несколько заранее намеченных встреч лидеров государств были сорваны.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора: признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. 21 ноября МИД Армении сообщил, что Ереван направил Баку шестой вариант соглашения о нормализации отношений.

4 октября премьер-министр Никол Пашинян рассказал, что Армения надеялась подписать мирный договор с Азербайджаном в испанской Гранаде. Он назвал три основных принципа для заключения мира, зафиксированные в заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля после встречи в Брюсселе, отметив, что азербайджанские чиновники не подтверждают приверженность им. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в Гранаде, позднее он пояснил, что не принял участия во встрече из-за предвзятой позиции Франции. 26 октября Пашинян заявил, что мирное соглашение Ереван и Баку могут подписать в ближайшее время.

Армения продолжает считать, что существует реальная возможность установления мира между двумя странами, который "может быть достигнут при наличии политической воли у обеих сторон", заявил 22 ноября МИД страны. "Армения продолжает демонстрировать такую волю, и одним из ее проявлений является то, что Армения предложила Азербайджану провести заседание комиссии по делимитации на государственной границе между двумя странами", - говорится в публикации на сайте ведомства.

В этом заявлении, которое обозначено как "ответ на заявление МИД Азербайджана от 21 ноября", отмечается, что армянская сторона продолжила работу над текстом соглашения на фоне того, что "азербайджанская сторона не приняла участия во встречах на уровне глав государств сначала в рамках Европейского политического сообщества в Гранаде, а затем в Брюсселе".

21 ноября МИД Азербайджана в связи с призывом к Армении возобновить переговоры по заключению мирного договора упрекнул армянскую сторону в затягивании ответа на предложения Азербайджана по проекту мирного соглашения.

"Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего завершения мирного соглашения. Мы считаем, что обе страны должны совместно решить будущее своих отношений. Ответственность за продолжение мирного процесса, включая выбор взаимоприемлемого места или решение о встрече на государственной границе, лежит на двух странах", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Встреча в формате комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией запланирована 29 и 30 ноября на армяно-азербайджанской границе. Соответствующие договоренности были подтверждены обеими сторонами, сообщил поздно вечером Caliber.az со ссылкой на дипломатические источники.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 ноября во время встречи с замглавы МИД Великобритании Лео Докерти заявил, что препятствий для подписания мирного договора с Арменией больше нет. «Наша страна поддерживает региональную мирную повестку дня, Азербайджан готов к диалогу с Арменией для заключения мирного договора и нормализации отношений между двумя странами», - приводятся слова Алиева в публикации на сайте президента Азербайджана.

Переговоры по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

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