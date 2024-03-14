Армянская оппозиция назвала своего кандидата в премьеры

14 марта 2024, 00:48

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Оппозиционное движение "Вместе", требующее отставки Никола Пашиняна, планирует выдвинуть в качестве своего кандидата на пост премьер-министра Армении бывшего главу правительства Гранта Багратяна.

Как писал "Кавказский узел", оппозиция неоднократно проводила акции с требованием отставки Никола Пашиняна. В ходе митинга 29 февраля участники движения "Вместе" (Миасин) обосновали свои требования тем, что Пашинян допустил территориальные уступки и переход Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана.

Движение "Вместе" (Миасин) организовало 13 марта новый митинг с требованием об отставке Никола Пашиняна на Площади Свободы в Ереване. Выступившие на митинге оппозиционеры заявили, что Армении нужно новое национальное правительство, которое будет способно решить проблемы государства.

Для спасения страны армянский народ должен объединиться, это единственный путь для достижения цели - отставки Пашиняна, заявил участник митинга, бывший депутат парламента Армении Хачик Манукян.

По словам политика, Никол Пашинян не представляет интересы армянского народа, но, "к сожалению, по нему судят весь армянский народ". Он добавил, что движение планирует организовать встречи с жителями разных регионов Армении.

"Деяния Никола Пашиняна и его сторонников слишком тяжелы, это ни что иное как предательство, так как территория, принадлежащая армянам, за время их правления сократилась ", - заявил бывший глава кабмина Армении Грант Багратян.

Грант Багратян исполнял обязанности главы правительства Армении с сентября по ноябрь 1991 года, а в 1993-1996 годах занимал должность премьер-министра страны. В 2012 году он был избран депутатом Национального собрания от партийного блока “Армянский национальный конгресс”, говорится в архивной биографии политика на сайте парламента Армении.

Нынешняя власть, по его словам, ставит себе в заслуги искоренение коррупции и обеспечение гражданских свобод, однако это "ложная повестка": по данным Transparency international, на сегодняшний день в Армении меньше свобод, чем при прежних властях, а проблема коррупции в судах усугубилась.

Багратян раскритиковал политику уступок Пашиняна и план делимитировать границы по неизвестным картам, без определения принципа работы. "Алиев отрывает кусок за куском от Армении. Более того, те четыре села, которые Алиев требует в свой состав, согласно архивным документам, в том числе, от 1980-х годов, армянские и не имеют никакого отношения к Азербайджану. Под этими документами есть подпись как председателя КГБ СССР Владимира Крючкова, так и руководства Азербайджана", - заявил Багратян.

Лидер Демократической партии Арам Саркисян заявил, что смены власти можно добиться исключительно путем отставки Пашиняна. "Отставки - потому что мы не хотим создавать хаос в стране, не хотим подвергать потрясениям наш народ. Но для этого нужно объединиться, чтобы народ вышел на площадь. Тогда мы сможем предпринять шаги, которые заставят Пашиняна уйти в отставку", - заявил Саркисян.

Он добавил, что движение "Вместе" не планирует действовать в одиночку от своего имени и готово объединиться со всеми политическими силами и общественными союзами, которые привержены сохранению государственности, развитию страны и возвращению Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха).

Саркисян добавил, что Движение готово выдвинуть Гранта Багратяна в качестве кандидата на пост премьер-министра Армении от оппозиции, однако официально объявлять предполагаемый будущего кабмина оппозиция пока считает преждевременным. Он также отметил, что новый руководитель Армении не должен иметь столь же широкие полномочия, какие сейчас имеет премьер. "Нужно перераспределение этих полномочий власти", - заключил политик.

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