Врачи сообщили о 154 госпитализированных после теракта в "Крокус Сити Холле"

24 марта 2024, 14:57

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154 человека были госпитализированы после теракта в "Крокус Сити Холле", 32 пострадавших уже выписаны из стационаров, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", в результате теракта в "Крокус Сити Холл" пострадали 152 человека, сообщило сегодня утром МЧС.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта погибли 133 человека, сообщил Следком.

Минздрав Московской области сегодня в 10 мск обновил на своем сайте список пострадавших в результате теракта, в списке указаны 154 человека. В числе пострадавших несколько несовершеннолетних, в том числе дети в возрасте 8 и 12 лет.

32 пострадавших выписаны из стационаров, еще 18 человек готовятся к выписке, сообщил сегодня помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, 12 пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, 33 в тяжелом, 47 - в состоянии средней степени тяжести, пишет "Коммерсант".

По данным вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, в больницах города после теракта находится 92 пациента: семь в крайне тяжелом состоянии, 29 в тяжелом, в том числе двое детей, 27 человек выписаны, информирует издание.

Напомним, 23 марта ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороне, сообщило ведомство. Владимир Путин выступил с обращением в связи с терактом и заявил, что на границе Украины было подготовлено "окно" для перехода тех, кто совершил теракт.

После теракта власти регионов Северного Кавказа отчитались об усилении мер безопасности. В частности, отменены развлекательные и массовые мероприятия. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в которых погибли более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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