Число пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" достигло 152

24 марта 2024, 08:46

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В результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске пострадали 152 человека, в том числе восемь детей, сообщили в МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", 23 марта общее число погибших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске достигло 133.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

По уточненным данным, общее число пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 152, сообщило МЧС.

"В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе 8 детей), из них 133 человека погибли (в том числе 3 детей)", – привел сегодня ТАСС сообщение ведомства.

Спасатели продолжают разбор завалов, разобран 91 кубометр, сегодня ночью на место проведения работ прибыла тяжелая техника, сказано в сообщении.

Напомним, 23 марта ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороне, сообщило ведомство.

Президент России Владимир Путин 23 марта выступил с обращением в связи с терактом и заявил, что на границе Украины было подготовлено "окно" для перехода тех, кто совершил теракт.

Отметим, что теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в которых погибли более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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