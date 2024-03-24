Кадыров заявил о попытках разжечь национальную рознь

24 марта 2024, 01:13

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Комментируя теракт в "Крокус Сити Холле", глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лжепатриотов и западные спецслужбы в попытке разжечь национальную рознь.

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта погибли 133 человека, сообщил 23 марта Следком. В городах всех регионов Южного и Северо-Кавказского федерального округа организованы стихийные мемориалы жертвам теракта в Красногорске, отчитались муниципальные и региональные чиновники.

ФСБ сегодня отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороне, сообщило ведомство. Владимир Путин сегодня выступил с обращением в связи с терактом и заявил, что на границе Украины было подготовлено "окно" для перехода тех, кто совершил теракт.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня, 24 марта прокомментировал теракт в "Крокус Сити Холле". Он назвал произошедшее большой трагедией, однако считает, что "ее масштабы гораздо больше и глубже, чем кажется на первый взгляд". "Мы уже видим, как враги пытаются расшатать ситуацию изнутри, как всегда используя национальный вопрос", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что "Россия была и будет многонациональной". "В этом лично я вижу ее силу, могущество, величие. И именно по этому ее качеству враги всегда пытаются ударить при первом же удачном моменте", - написал глава Чечни.

По его словам, "отдельные лжепатриоты, далекие от государственной национальной политики и национальной безопасности, играют на чувствах людей и призывают к фашистским методам". "С подстрекателями к этническим чисткам разговор будет короткий в рамках железного закона Российской Федерации. Так что давайте благоразумно смотреть на вещи, быть объективными и полезными государству гражданами, а не добровольными бесплатными марионетками западных спецслужб", - резюмировал Кадыров, добавив: "Нам нужна сильная и сплоченная Россия".

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в которых погибли более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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