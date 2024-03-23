Орден Мужества. Фото: администрация города Мичуринска

23 марта 2024, 09:12

Военный из Дагестана убит в зоне СВО

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Хизри Саидов убит на Украине, сообщили власти Буйнакского района. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 791-го жителя Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 22 марта стало известно, что на Украине убит Магомед Исмаилов из Тляратинского района. Он стал, по меньшей мере, 790-м жителем Дагестана, чья гибель в зоне военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне проведения спецоперации на Украине погиб Хизри Саидов из селения Кафыр-Кумух, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 22 марта в своем телеграм-канале администрация Буйнакского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 791-го жителя Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Офицер из Каспийска убит в зоне СВО", "Боец из Махачкалы убит в зоне СВО", "Уроженец Чародинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 марта 2024, 10:08

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