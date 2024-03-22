Военный из Дагестана убит на Украине

22 марта 2024, 17:24

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Магомед Исмаилов убит в военной операции, сообщила сегодня администрация Тляратинского района. С начала военной операции на Украине власти официально признали убитыми как минимум 790 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Вячеслав Шахмирзоев стал 789-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб уроженец села Гортноб Тляратинского района 45-летний Магомед Исмаилов.У него остались жена и двое детей, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале администрации Тляратинского района.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 790 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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