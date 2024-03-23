Грузинские правозащитники обвинили силовиков в тайной слежке за активистами

23 марта 2024, 08:16

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Жители Грузии и активисты, проводившие в последние несколько лет акции протеста, пожаловались, что фиксировали скрытое наблюдение за собой. Люди, которые за ними следили, попали на фотографии, и при изучении снимков выяснилось, что они имеют отношение к силовым структурам, заявили грузинские правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", еще в 2017 году парламент Грузии, несмотря на протест оппозиции, принял пакет законопроектов о внедрении в стране системы тайной слежки и прослушивания разговоров. В 2014 году прокуратура Грузии подтвердила факт слежки за сотрудниками телекомпании "Рустави 2", а в 2021 году ведомство возбудило уголовное дело в связи со сведениями о тайной слежке за священнослужителями.

Жители Грузии и активисты, проводившие в последние несколько лет акции протеста, рассказали сотрудникам НПО "Правозащитный центр" (HRC) о том, что замечали за собой слежку, говорится в докладе правозащитников.

"В ходе интервью представители политических партий, представители гражданского союза в беседах с наблюдателями отметили, что неоднократно становились объектами негласных следственных действий на организованных ими митингах", – сказано в докладе, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

В частности, на митинге, организованном партией "Европейская Грузия" перед зданием парламента Грузии 28 мая 2023 года, наблюдатель HRC заметил двух неизвестных – мужчину и женщину, которые наблюдали за протестующими – отцом погибшей при невыясненных обстоятельствах молодой программистки Тамар Бачалиашвили Джумбером Бачалиашвили, а также за отцом Лазаря Грегориадиса Бекой Грегориадисом.

Грегориадис и Бачалиашвили рассказали сотрудникам "Правозащитного центра", что за ними наблюдали с самого начала митинга. В то же время именно после этого митинга Бека Григориадис собирался объявить СМИ, что начинает акцию протеста с требованием освободить сына, и этот факт мог стать причиной слежки, считают в НПО.

На фотографиях, сделанных сотрудниками "Центра по правам человека", видно, что эти неизвестные стоят рядом с Джумбером Бачалиашвили и Бекой Григориадисом. Однако позже, при просмотре подробных фотографий, сделанных в ходе мониторинга, сотрудники НПО обнаружили, что один из неизвестных, которые следили за протестующими, был вместе с полицейскими. Это обстоятельство может свидетельствовать о том, что Джумбер Бачалиашвили и Бека Григориадис были объектами тайных следственных действий, считают правозащитники.

В связи с этим в HRC подчеркнули, что в случае проведения тайных следственных действий прокуратура, суд, оперативно-техническое агентство, а также служба по защите персональных данных должны действовать строго в рамках закона. Силовики не должны проводить следственные действия в отношении участников акций протеста кроме случаев, предусмотренных законом, подчеркнули в НПО.

Телеканал "Мтавари архи" привел комментарий Беки Григориадиса. "С самого начала, когда я начал бороться за своего Лазаря, эти люди появились. Когда мы поставили палатку, каждый день сами сотрудники патруля, утром, в середине дня, в течение нескольких часов, приходили и наблюдали за нами", – сказал 22 марта в эфире телеканала Григориадис, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

На 08.15 мск на сайтах МВД Грузии, Генпрокуратуры и службы госбезопасности Грузии нет комментариев относительно заявления правозащитников о слежке за активистами.

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