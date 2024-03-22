Джамбулатов покинул Дагестан из опасений преследования

22 марта 2024, 18:18

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Обжаловано решение суда, который постановил арестовать на 11 суток за отказ от медосвидетельствования жителя Дагестана Мухаммеда Джамбулатова,задержанного во время возложения цветов в память о Навальном, сообщила адвокат. Джамбулатов рассказал, что уехал из Дагестана, так как опасается преследования силовиков, в поле зрения которых попал 2016 году и с тех пор состоит на профучете.

Как писал "Кавказский узел", силовики после задержания избили махачкалинца Мухаммеда Джамбулатова, возложившего цветы к стихийному мемориалу Алексею Навальному, и заставили отказаться от медосвидетельствования, что привело к аресту на 11 суток. Джамбулатов рассказал, что намерен обжаловать арест, но опасается дальнейшего преследования после угроз силовиков.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Житель Дагестана Мухаммед Джамбулатов, арестованный после возложения цветов к памятнику Навальному, обжаловал решение суда об аресте. "Мы обжаловали решение суда об административном аресте в отношении Джамбулатова. Оно было вынесено на основании того, что он якобы отказался от медицинского освидетельствования. Однако он не только не отказывался, но и озвучил свою готовность прямо во время судебного заседания. Жалоба подана в Мировой суд судебного участка № 15 Советского района Махачкалы", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Нателла Агаева.

По ее словам, по закону у ответчиков есть 30 дней, чтобы представить ответ. "Сложно будет доказать его позицию, поскольку вряд ли полицейские, врачи и другие свидетели откажутся от своих слов и подтвердят, что он был готов пройти медицинское освидетельствование. Но в любом случае будем ждать ответ в течение 30 рабочих дней", - отметила она.

Она также добавила, что телефон, который забрали у Джамбулатова при задержании, уже вернули. "Его вернули через несколько дней после освобождения Джамбулатова, после подачи заявления с требованием вернуть телефон", - сообщила она.

Сам Джамбулатов покинул Дагестан в целях безопасности. "В Дагестан приезжать мне уже небезопасно. Не знаю, когда приеду. Даже в Москве переживаю. Могут подставным образом посадить, у них это получается хорошо. Могут подбросить наркотики или оружие и посадить. Как это было в случае других сторонников Навального в Дагестане", - сказал Мухаммед Джамбулатов корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший координатор штаба Навального* в Махачкале Эдуард Атаев был арестован по делу о хранении взрывного устройства и наркотиков. Атаев утверждает, что гранату и наркотики ему подбросили, и связывает преследование со своей гражданской и политической позицией и противодействием коррупционным схемам. Качество экспертизы гранаты, найденной при обыске у Атаева, вызвало вопросы у защиты. В конце ноября Атаев был приговорен к шести годам и пяти месяцам колонии.

Джамбулатов оказался в центре внимания силовиков из-за своих оппозиционных взглядов с 2016 года, тогда он был поставлен на так называемый "профучет". "В 2016 году в соцсети "Одноклассники" разместил комментарии, не отвечающие генеральной линии власти. Тогда был пик проведения КТО на территории Дагестана", - сообщил Джамбулатов.

Он рассказал, что в своем комментарии усомнился в том, что один из убитых в ходе КТО, которого силовики объявили боевиком, действительно был причастен к незаконным вооруженным формированиям. Кроме того, в его комментарии содержался призыв к нарушению территориальной целостности России. "За это было возбуждено уголовное дело в отношении меня по статье о публичном оправдании терроризма. Московский окружной военный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Я был включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Любые банковские операции были запрещены, счета заморожены. Тогда мне пришлось нелегко", - рассказал он.

После исполнения наказания в 2020 году, он обратился в суд с ходатайством о погашении судимости. "Удовлетворить ходатайство Джамбулатова Мухаммеда Джамбулатовича. Снять досрочно судимость с Джамбулатова М.Д., осужденного приговором Московского окружного военного суда от 06 августа 2018 года по статье 205.2 часть 2 и статьи 282 часть1 УК РФ по совокупности преступлений к штрафу на 350 000 рублей", - говорится в постановлении Кайтагского районного суда Дагестана.

В скором времени его исключили также из перечня Росфинмониторинга. Но дагестанские силовики с профучета его не сняли, поскольку Джамбулатов считался оппозиционером. Из-за этого он редко посещал свое село в Дагестане.

"В Москве 27 февраля 2022 года в день памяти Немцова прошла пацифистская акция, я пришёл почтить память Немцова. Меня как и других присутствующих там задержали доставили в отдел полиции, составили протоколы. Вызвали в суд, назначили штраф 15 тысяч рублей. Участковый по месту жительства вызвал в отдел, провел беседу, вручил предостережение. В квартиру пришли оперативники, спрашивали соседей, что я им рассказываю. Я сам их не видел, в это время не оказался в квартире, хотя они ко мне пришли. После истечения 180 дней, в Дагестане, когда явился в отдел по профучету, сообщил полиции, что планирую одиночный пикет с политическим лозунгом, получил предостережение. Звонили родным и говорили, что "если он пойдёт на митинг, его посадят". Под давлением я отменил запланированный одиночный пикет", - рассказал он.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в справке "Кавказского узла" "Профучет в МВД РФ". В марте 2017 года глава МВД Дагестана сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляли, что эта практика в регионе сохранилась. В марте 2018 года "Новая газета" сообщила, что силовики используют меры отмененного профучета, используя закон "Об оперативно-разыскной деятельности". В феврале правозащитники сообщили, что участники протестов, которые были задержаны на акциях против мобилизации в Дагестане, поставлены на учет по категории "нарушители массовых мероприятий". Профучет по этой категории предусматривает отслеживание активности, проведение профилактических бесед и предупреждения о недопустимости участия в акциях протеста.

4 июня 2023 года Джамбулатов все же провел одиночный пикет в поддержку Навального в Дербенте и был задержан. "Когда 4 июня 2023 года стоял с плакатом, пикетировал в Дербенте с требованием помиловать Навального, через некоторое время приехала полиция, задержала меня. Но потом меня отпустили с протоколом по статье о мелком хулиганстве. На следующий день вызвали в райотдел, туда пригласили сотрудника ЦПЭ, он призывал не слушать, не читать западные информационные источники. Когда он увидел у меня каналы BBC, "Голос Америки"** при осмотре телефона, мои фотографии в футболке с американским флагом, ругал меня, и велел изменить политические взгляды. "Если ты патриот, давай, езжай на СВО", - сказал он. Начальник полиции вызвал отца, призвал его смотреть за мной. "Или мы с ним разберёмся, или ты" - сказал силовик отцу. Папа в сельсовете работает, не раз грозил начальник полиции уволить его из-за меня. При мне звонили в военкомат, чтобы меня забрали в армию, сказали, что на перевоспитание. Заставили меня письменно пообещать, что больше никогда не выйду ни на какие митинги. После этого я сделал все, чтобы из Махачкалы в Москву улететь как можно быстрее", - отметил он.

Смерть Навального стала для него личной трагедией. Это и заставило его почтить память Навального, зная, что наверняка его за это накажут. "Я тогда находился в Москве. Сходил к Соловецкому камню на Лубянке. В Дагестан прилетел 25 февраля, тогда возложил цветы. Меня задержали, суд вынес решение об административном аресте, которое мы пытаемся обжаловать", - отметил он.

Окружение 28-летнего Джамбулатова не поддерживает его позицию. "Я окончил среднюю школу в селе Гулли. После окончания школы поступил в строительный университет, по состоянию здоровья не доучился, отчислился. Не имею профессии. Занимаюсь изготовлением балясин для лестницы. Бываю в Москве. Своей семьи ещё нет. Как гражданин, интересуюсь политикой. Придерживаюсь демократических основ. Не верю российской пропаганде, не слушаю. Меня по моим политическим взглядам не поддерживает никто в моем окружении - ни родственники, ни друзья, ни коллеги», - пожаловался он.

Юрист Центра защиты прав человека "Мемориал"** напомнил, что в Дагестане профучет осуществляется с многочисленными нарушениями. "На профучет массово ставят законопослушных граждан, чтобы создать видимость бурной деятельности. Практика ведения профучета с таким количеством нарушений характерна именно для Дагестана. Что касается Джамбулатова, то наиболее вероятно, что его оставят на профучете как лицо, ранее совершившее преступление экстремистской направленности для проведения с ним профилактических мероприятий, несмотря на то, что суд снял с него судимость", - сказала юрист корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, вопреки многочисленным сложностям, Джамбулатов может добиться снятия с профучета. "Он может попробовать обратиться в отдел полиции по месту жительства с заявлением о снятии с профучета. Отказ или информацию о том, что профучет по категории "экстремизм", якобы, не ведется, может попытаться обжаловать вышестоящему руководству, а также подать заявления в прокуратуру и в суд", - посоветовала она.

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* Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** внесены в список иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.