Махачкалинец выразил опасения за свою безопасность после ареста

15 марта 2024, 23:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Дагестана Мухаммед Джамбулатов, арестованный после возложения цветов к памятнику Навальному, намерен обжаловать арест, но опасается дальнейшего преследования после угроз силовиков.

Как писал "Кавказский узел", силовики после задержания избили махачкалинца Мухаммеда Джамбулатова, возложившего цветы к стихийному мемориалу Алексею Навальному, и заставили отказаться от медосвидетельствования, что привело к аресту на 11 суток, рассказал сам Джамбулатов.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Уроженец Дагестана Мухаммед Джамбулатов был задержан силовиками 25 февраля после того, как возложил цветы в память Алексея Навального у мемориала, посвященного жертвам политических репрессий в Махачкале, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Я возложил цветы и пошел по своим делам. Потом в СМИ появились сообщения о том, что я возложил цветы. Мне звонил оперуполномоченный по месту жительства, сразу я не брал трубку. Я вернулся к мемориалу, а там уже убрано все. Силовики приехали за мной в кафе, где я сидел, и тут же схватили, доставили в Ленинский РОВД. Туда потом приехали сотрудники ЦПЭ, задавали вопросы, оскорбляли Навального, говорили, что нельзя его поддерживать. Они изъяли мой телефон, осмотрели и уехали, взяв его с собой", - рассказал Джамбулатов.

Затем его отвезли в диспансер для прохождения наркологического освидетельствования, однако всю дорогу угрожали, что создадут ему большие проблемы, если он пройдет освидетельствование."Меня подвели два <силовика>, которые меня доставили в диспансер. Спросили, употреблял ли я когда-нибудь наркотики. Я сказал, что никогда в жизни. Тогда они начали уговаривать, чтобы я отказался, когда врач меня спросит, готов ли я пройти освидетельствование", рассказал он. По его словам, ему угрожали, что если он не откажется от освидетельствования, "будет хуже", а если согласится выполнить их требование - отправится домой. по его словам, в диспансере один из силовиков "жестикулировал, чтобы я не проходил. Это попало на камеру, которая у них в кабинете стоит. Сегодня написал заявление на имя главврача Салихат Омаровой, чтобы эту запись мне предоставили. Когда я к ней приходил за видеозаписью, она сказала, что запись сохраняется всего два дня. Другие сотрудники сказали - две недели, а то и месяц", - сообщил он.

В рапорте сотрудника полиции говорится, что Джамбулатов задержан для опроса за возложение "цветов и фотографии А. Навального" к памятнику, посвященному жертвам политических репрессий. Во время опроса задержанный вел себя подозрительно, поэтому возникла необходимость прохождения медицинского освидетельствования. "Гражданин Джамбулатов затруднялся отвечать на поставленные вопросы, вел себя подозрительно, глаза бегали из стороны в сторону, зрачки глаз были расширены. В последующем Джамбулатову М,Д. было предложено проехать на медицинское освидетельствование на факт наркотического опьянения, на что он дал свои согласие. По прибытию в РНД, Джамбулатов М,Д отказался от прохождения медицинского свидетельствования", - указано в рапорте, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". В нем говорится, что после этого на Джамбулатова был составлен протокол по административной статье о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (часть 1 статьи 6.9 ч.1 КоАП РФ).

Мухаммед Джамбулатов отметил, что готов пройти медицинское освидетельствование, но из-за угроз силовиков не смог это сделать.

"Пройти освидетельствование, конечно, готов был. Но угрозы сработали. Потом заставили подписать все так, как они хотят, накричали, угрожали физически, считая, что меня задержали в совершении серьезного преступления. Мне не разрешали звонить. Два дня в обезьяннике был. Хамски относились полицейские. Чтобы в туалет пустили, нужно было долго стучать, но полицейские не обращали внимания на звуки. Еду получил только на следующий день вечером. Хорошо, что у меня деньги оказались, я отдал полицейскому, он пошёл в магазин, принёс потом", - рассказал он.

27 февраля мировой судья Советского района Махачкалы постановил арестовать Джамбулатова. "Признать Джамбулатова Мухаммеда Джамбулатовича виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 69 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток", - говорится в постановлении суда, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла".



Вечером 7 марта Джамбулатов оказался на свободе. По его словам, он опасается за свою безопасность. "Мне телефон так и не вернули. 8 марта я сходил в РОВД, чтобы получить свой телефон, видеозапись с диспансера, а также с адвокатом связался. В понедельник вновь искал телефон. В дежурную звонил безрезультатно. Потом адвокат советовала написать заявление. Если честно, сейчас уже опасаюсь в дальнейшем жить не только в Махачкале, но и в России", - отметил он.

Готовится жалоба на арест и действия силовиков, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джамбулатова Нателла Агаева. "Мы обязательно обжалуем арест и постановление об отказе от медицинского освидетельствования. На днях уже подадим жалобу. Формально все сделано по букве закона, везде стоит подпись моего клиента, но мы попробуем доказать, что подписи поставлены под давлением", - сказала она.

По ее словам, Джамбулатов стоял на профучете у дагестанских силовиков. "Его уже задерживали за политическую акцию в Дербенте. Тогда его не привлекали к ответственности, отпустили спустя некоторое время. Но с тех пор он состоит на профучете, поэтому его так легко нашли и задержали", - отметила она.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в справке "Кавказского узла" "Профучет в МВД РФ". В марте 2017 года глава МВД Дагестана сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляли, что эта практика в регионе сохранилась. В марте 2018 года "Новая газета" сообщила, что силовики используют меры отмененного профучета, используя закон "Об оперативно-разыскной деятельности". В феврале правозащитники сообщили, что кчастники протестов, которые были задержаны на акциях против мобилизации в Дагестане, поставлены на учет по категории "нарушители массовых мероприятий". Профучет по этой категории предусматривает отслеживание активности, проведение профилактических бесед и предупреждения о недопустимости участия в акциях протеста.

Юрист Центра защиты прав человека "Мемориал"* уверена, что в действиях силовиков, задержавших Джамбулатова, есть нарушение закона. "Фактическое задержание в связи с одними действиями с последующим оформлением административного материала за другое деяние, которого в реальности не было, является нарушением закона и представляет собой фальсификацию дела об административном правонарушении. Вместе с тем в юридической практике бывают случаи, когда лица параллельно совершают несколько административных правонарушений", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом она отмечает, что действия дагестанских силовиков достаточно нетипичны. "Это не является типичным приемом для случаев фабрикации дел об административных правонарушениях. Вместе с тем приемы фабрикации в последние годы приобретают разнообразие", - указала она.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.