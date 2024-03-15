Акция памяти Навального. Скриншот видео https://ru.euronews.com/2024/02/16/nalany-death-people-reax

15 марта 2024, 11:40

Махачкалинец сообщил об избиении силовиками и аресте после акции памяти Навального

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики после задержания избили махачкалинца Мухаммеда Джамбулатова, возложившего цветы к стихийному мемориалу Алексею Навальному, и заставили отказаться от медосвидетельствования, что привело к аресту на 11 суток, рассказал сам Джамбулатов.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля в Редукторном поселке Махачкалы появился стихийный мемориал Алексею Навальному.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Житель Махачкалы Мухаммед Джамбулатов рассказал, что был задержан после того, как возложил к стихийному мемориалу Алексею Навальному несколько цветов и портрет умершего оппозиционера. По словам Джамбулатова, силовики отследили его маршрут и забрали из кафе, при этом отказали в предоставлении адвокатской помощи, сообщило вечером 14 марта RusNews со ссылкой на слова самого мужчины.

По словам Джамбулатова, силовики били его линейкой по голове и заставили отказаться от медицинского освидетельствования.

Суд приговорил Джамбулатова к 11 суткам административного ареста, признав виновным по статье об уклонении от прохождения диагностики. При этом, по словам мужчины, у него также изъяли телефон, поэтому долгое время он не мог ни с кем связаться, сообщило издание.

Публикация проиллюстрирована фотокопией рапорта начальнику от сотрудника силовой структуры. В документе, который датирован 25 февраля, указано, что после задержания Мухаммед Джамбулатов согласился на медосвидетельствование "на факт наркотического опьянения", но, прибыв в диспансер в сопровождении силовиков, отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Джамбулатов провел в отделе силовой структуры двое суток и был арестован 27 февраля по решению судьи судебного участка № 15 Советского района Махачкалы, сообщил вечером 14 марта правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

В карточке дела на сайте этого судебного участка указано, что Мухаммед Джамбулатов был признан виновным по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

По данным суда, Джамбулатов "не выполнил законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в отношении которого имелись достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, о чем составлен акт".

"Суд считает возможным назначить [подсудимому] наказание в виде административного ареста на 11 (одиннадцать) суток с зачетом времени задержания", - говорится в опубликованном постановлении суда.

Информация об акциях памяти Алексея Навального, которые проводятся на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Сочинцы попытались организовать мемориал Навальному* на памятнике погибшим в ВОВ", "Акция в поддержку Навального* прошла в Краснодаре", "Активист задержан в Сочи за пикет в поддержку Навального*".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 марта 2024, 13:31

  • Журналисты Бабалы и Гасымову оставлены под арестом в Баку

    Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобы журналистов Хафиза Бабалы и Эльнары Гасымовой на продление срока их предварительного заключения по делу против сотрудников Abzas Media. Адвокат указали на необоснованность уголовного преследования журналистов и отсутствие оснований для содержания их под стражей.

15 марта 2024, 13:08

15 марта 2024, 12:46

15 марта 2024, 12:06

15 марта 2024, 11:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи