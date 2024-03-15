Махачкалинец сообщил об избиении силовиками и аресте после акции памяти Навального

15 марта 2024, 11:40

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Силовики после задержания избили махачкалинца Мухаммеда Джамбулатова, возложившего цветы к стихийному мемориалу Алексею Навальному, и заставили отказаться от медосвидетельствования, что привело к аресту на 11 суток, рассказал сам Джамбулатов.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля в Редукторном поселке Махачкалы появился стихийный мемориал Алексею Навальному.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Житель Махачкалы Мухаммед Джамбулатов рассказал, что был задержан после того, как возложил к стихийному мемориалу Алексею Навальному несколько цветов и портрет умершего оппозиционера. По словам Джамбулатова, силовики отследили его маршрут и забрали из кафе, при этом отказали в предоставлении адвокатской помощи, сообщило вечером 14 марта RusNews со ссылкой на слова самого мужчины.

По словам Джамбулатова, силовики били его линейкой по голове и заставили отказаться от медицинского освидетельствования.

Суд приговорил Джамбулатова к 11 суткам административного ареста, признав виновным по статье об уклонении от прохождения диагностики. При этом, по словам мужчины, у него также изъяли телефон, поэтому долгое время он не мог ни с кем связаться, сообщило издание.

Публикация проиллюстрирована фотокопией рапорта начальнику от сотрудника силовой структуры. В документе, который датирован 25 февраля, указано, что после задержания Мухаммед Джамбулатов согласился на медосвидетельствование "на факт наркотического опьянения", но, прибыв в диспансер в сопровождении силовиков, отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Джамбулатов провел в отделе силовой структуры двое суток и был арестован 27 февраля по решению судьи судебного участка № 15 Советского района Махачкалы, сообщил вечером 14 марта правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

В карточке дела на сайте этого судебного участка указано, что Мухаммед Джамбулатов был признан виновным по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

По данным суда, Джамбулатов "не выполнил законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в отношении которого имелись достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, о чем составлен акт".

"Суд считает возможным назначить [подсудимому] наказание в виде административного ареста на 11 (одиннадцать) суток с зачетом времени задержания", - говорится в опубликованном постановлении суда.

Информация об акциях памяти Алексея Навального, которые проводятся на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе".

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