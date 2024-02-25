Махачкалинцы организовали стихийный мемориал Навальному

25 февраля 2024, 14:30

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Жители Махачкалы организовали у памятника жертвам репрессий стихийный мемориал в память о Навальном и возложили туда цветы.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Информация об акциях памяти Алексея Навального, которые проводятся на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе".

В Редукторном поселке Махачкалы появился стихийный мемориал Алексею Навальному, сообщает сегодня в своем телеграм-канале издание RusNews. "У памятника жертвам политических репрессий появились цветы, а также рисунок Алексея Навального", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована коротким видеороликом, в котором видны распечатанный стилизованный портрет Навального и несколько букетов цветов на мемориале "Жертвам политических репрессий".

Это же видео размещено сегодня в телеграм-канале издания Sota. "В Махачкале, у памятника жертвам репрессий, местные жители почти память Алексея Навального", - говорится в аннотации к ролику.

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