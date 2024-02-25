Стихийный мемориал Навальному в Махачкале. Кадр видео из телеграм-канала Sota https://t.me/sotaproject/75322

25 февраля 2024, 14:30

Махачкалинцы организовали стихийный мемориал Навальному

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Махачкалы организовали у памятника жертвам репрессий стихийный мемориал в память о Навальном и возложили туда цветы.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Информация об акциях памяти Алексея Навального, которые проводятся на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе".

В Редукторном поселке Махачкалы появился стихийный мемориал Алексею Навальному, сообщает сегодня в своем телеграм-канале издание RusNews. "У памятника жертвам политических репрессий появились цветы, а также рисунок Алексея Навального", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована коротким видеороликом, в котором видны распечатанный стилизованный портрет Навального и несколько букетов цветов на мемориале "Жертвам политических репрессий".

Это же видео размещено сегодня в телеграм-канале издания Sota. "В Махачкале, у памятника жертвам репрессий, местные жители почти память Алексея Навального", - говорится в аннотации к ролику.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Сочинцы попытались организовать мемориал Навальному* на памятнике погибшим в ВОВ", "Акция в поддержку Навального* прошла в Краснодаре", "Активист задержан в Сочи за пикет в поддержку Навального*".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 февраля 2024, 15:27

25 февраля 2024, 13:50

  • Установка ограждений вдоль канала в Махачкале вызвала вопросы к чиновникам

    Начата установка бетонных ограждений на самых опасных участках вдоль канала имени Октябрьской революции, отчиталась мэрия Махачкалы после того, как ребенок погиб в результате падения автомобиля в воду. Установить ограждения следовало, не дожидаясь трагедии, и по всей длине канала в черте города, указали пользователи соцсетей.

25 февраля 2024, 12:52

25 февраля 2024, 11:54

  • Отчет прокуратуры о выплате зарплаты педагогам вызвал скепсис у жителей Дагестана

    Более 35 миллионов рублей долга по зарплате выплачено учителям в Дахадаевском районе после вмешательства прокуратуры, сообщило ведомство. Часть жителей Дагестана, комментируя отчет прокуратуры в соцсети, потребовала наказывать виновных в задержке зарплаты педагогам, а другая часть раскритиковала власти за то, что эта проблема все еще не решена.

25 февраля 2024, 10:57

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи