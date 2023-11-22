Эдуард Атаев приговорен к реальному сроку

22 ноября 2023, 19:19

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Районный суд в Хасавюрте признал бывшего координатора штаба Навального* в Махачкале Эдуарда Атаева виновным в хранении взрывного устройства и наркотиков. Активист приговорен к шести годам и пяти месяцам колонии.

Как писал "Кавказский узел", бывший координатор штаба Навального* в Махачкале Эдуард Атаев был арестован по делу о хранении взрывного устройства и наркотиков. Атаев утверждает, что гранату и наркотики ему подбросили, и связывает преследование со своей гражданской и политической позицией и противодействием коррупционным схемам. Качество экспертизы гранаты, найденной при обыске у Атаева, вызвало вопросы у защиты. В сентябре защита сообщила, что суд приостановил процесс на время рассмотрения в прокуратуре жалобы активиста на действия силовиков при задержании. на заседании 24 октября прокурор потребовал приговорить Атаева к 7,5 года лишения свободы.

В материалах дела Эдуарда Атаева есть признаки фальсификации, заявила в феврале защита. В Дагестане практикуется фабрикация уголовных дел в отношении критиков власти, указал журналист Идрис Юсупов.

Хасавюртовский районный суд приговорил бывшего координатора штаба Навального в Махачкале Эдуарда Атаева к шести годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"** со ссылкой на адвоката Исрафила Гададова.

"Очень много недочетов в этом деле было еще на стадии предварительного следствия. Несмотря на это, прокурор утвердил незаконное обвинительное заключение. Прокурор это в первую очередь не обвинитель, а надзор за законностью, но у нас не так", - привело его слова издание. Гададов добавил, что приговор будет обжалован.

"Кавказский узел" также писал, что Эдуард Атаев проводил в Махачкале одиночные пикеты с призывами, в частности, пресечь коррупцию в Хасавюртовском районе. 25 января 2022 года он был задержан на акции протеста против добычи природных ископаемых на территории села Эндирей. На него составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотрудникам правоохранительных органов), однако суд не стал рассматривать материалы и вернул их обратно из-за допущенных при составлении нарушений.

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* Алексей Навальный – внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом. Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** внесено в реестр иноагентов.

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