Суд приостановил рассмотрение дела Атаева из-за его заявления о пытках

29 сентября 2023, 10:21

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Суд в Хасавюрте приостановил процесс по делу Эдуарда Атаева на время рассмотрения в прокуратуре жалобы активиста на действия силовиков при задержании, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", бывший координатор штаба Навального* в Махачкале Эдуард Атаев был арестован по делу о хранении взрывного устройства и наркотиков. Атаев утверждает, что гранату и наркотики ему подбросили, и связывает преследование со своей гражданской и политической позицией и противодействием коррупционным схемам. Качество экспертизы гранаты, найденной при обыске у Атаева, вызвало вопросы у защиты.

В материалах дела Эдуарда Атаева есть признаки фальсификации, заявила в феврале защита. В Дагестане практикуется фабрикация уголовных дел в отношении критиков власти, указал журналист Идрис Юсупов.

Хасавюртовский райсуд приостановил рассмотрение дела Эдуарда Атаева, сообщил адвокат обвиняемого Исрафил Гададов. По его словам, судья приостановил процесс на время рассмотрения прокуратурой заявления Атаева о действиях силовиков при задержании, сообщило 28 сентября "Кавказ.Реалии"**.

В суде Атаев заявил, что при задержании силовики надели на его голову пакет, обмотали скотчем, а затем силой вложили в руки предметы, похожие на рукоятку пистолета и гранату, пишет издание.

Карточка дела Эдуарда Атаева на сайте Хасавюртовского райсуда обновлена 11 сентября. В ней говорится, что последнее заседание по делу состоялось 11 сентября, дата следующего заседания не указана.

Напомним, Эдуард Атаев проводил в Махачкале одиночные пикеты с призывами, в частности, пресечь коррупцию в Хасавюртовском районе. 25 января 2022 года он был задержан на акции протеста против добычи природных ископаемых на территории села Эндирей. На него составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотрудникам правоохранительных органов), однако суд не стал рассматривать материалы и вернул их обратно из-за допущенных при составлении нарушений.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Он создатель ФБК, включенной в реестр иноагентов, признанной экстремистской и запрещенной в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. Также обвиняется в дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма. В апреле сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** включено в реестр иностранных агентов.

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