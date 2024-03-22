22 марта 2024, 10:50

Два бойца из Волгоградской области убиты в военной операции

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Алексей Коробов и Андрей Сихвардт убиты в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции подтверждена смерть в ней не менее 702 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Александр Котенко убит в военной операции на Украине, сообщили 18 марта в администрации Камышинского района. Таким образом, была официально подтверждена смерть в военной операции не менее 700 бойцов из Волгоградской области.

Военнослужащий Алексей Коробов убит в военной операции на Украине, его матери вручен орден Мужества, сообщил 21 марта в своем телеграм-канале глава Кумылженского района.

Также в военной операции убит 24-летний Андрей Сихвардт из Петрова Вала, который был мобилизован осенью 2022 года, сообщило 21 марта со ссылкой на администрацию городского поселения V1.ru.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 702 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Житель Астраханской области погиб на Украине", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине", "Похоронен погибший на Украине житель Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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