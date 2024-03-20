Военный из Камышинского района убит на Украине

20 марта 2024, 14:41

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Контрактник Александр Котенко убит в военной операции на Украине, сообщили в администрации Камышинского района. С начала военной операции подтверждена смерть в ней не менее 700 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Александр Беликин убит в военной операции на Украине, сообщила 15 марта мэрия Камышина. Таким образом, была официально подтверждена смерть в военной операции не менее 699 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит 45-летний Александр Котенко, который в сентябре 2022 года добровольно подписал контракт с Минобороны, сообщил сотрудник администрации Камышинского района. "В ходе специальной военной операции погиб камышанин Александр Котенко", - привело 18 марта его слова V1.ru.

Вдова погибшего Людмила Котенко рассказала, что до начала военной операции ее муж работал каменщиком в Камышине. Его похоронили 15 марта, у мужчины остались вдова, 17-летний сын и 70-летняя мать, пишет издание.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 700 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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