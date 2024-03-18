18 марта 2024, 11:39

Житель Камышина убит на Украине

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Александр Беликин из Камышина убит в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 699 жителей Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 15 марта представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 698 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в зоне боевых действий на Украине, он составлен на основании данных, озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В ходе специальной военной операции погиб житель Камышина Александр Беликин, сообщила 15 марта в своем телеграм-канале администрация города.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 699 жителей Волгоградской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Житель Астраханской области погиб на Украине", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине", "Похоронен погибший на Украине житель Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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