Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине

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Рядовые Максим Барышников и Александр Ежков убиты в ходе специальной военной операции. С начала военной операции официально подтверждена смерть в ней не менее 698 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", Иван Лыков из Фролово стал 696-м бойцом из Волгоградской области, чью смерть подтвердили власти.

О гибели Максима Барышникова и Александра Ежкоа стало известно из отчетов о вручении наград родственникам убитых в Калаче-на-Дону, оба погибших награждены орденами Мужества. В церемонии награждения приняли участие и.о. главы Калачевского района Н. Земскова, начальник 1-го отделения районного военного комиссариата И.Голубев, сообщила газета "Калач-на-Дону".

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 698 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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