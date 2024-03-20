Аналитики исключили вероятность скорого вступления Грузии в НАТО

20 марта 2024, 19:32

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил в Тбилиси, что Грузия будет принята в ряды альянса, и заявил о поддержке территориальной целостности страны. НАТО не будет в ближайшее время расширять свои границы в связи с событиями на Украине, но эти события спровоцировали интерес альянса к Грузии, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", с 17 по 19 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Армению, Азербайджан и Грузию. В ходе визита в Азербайджан и Армению он назвал в числе приоритетов урегулирование отношений между двумя странами. Ильхам Алиев заявил о кропотливой работе над мирным соглашением, а Никол Пашинян обвинил Баку в отсутствии реакции на ряд предложений. В Грузии Столтенберг призвал власти к проведению реформ.

Находясь с официальным однодневным визитом в Грузии, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о поддержке территориальной целостности Грузии и ее суверенитета. Также заверил, что Грузия станет членом Североатлантического альянса.

"Полностью поддерживаем суверенитет Грузии и ее территориальную целостность. Абхазия и Южная Осетия – части Грузии. Грузия продолжает призывать Россию освободить эти территории и признание их независимости. Совершенно незаконна активность России на оккупированных территориях и на Украине. Грузия станет государством - членом НАТО. Важно признать, что в Грузии нужно продолжить проведение местных реформ в направлении верховенства закона, включая свободные и открытые парламентские выборы", - сказал он на совместной с премьер-министром Грузии пресс-конференции 18 марта, которую посетил корреспондент "Кавказского узла".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции заверил, что Грузия остается "надежным партнером НАТО". Страна на протяжении ряда лет принимает участие в операциях под эгидой НАТО и альянс "продолжает играть важную роль в развитии обороноспособности Грузии". "Сегодня в Европе трудный период, полный вызовов. Международный порядок, основанный на правилах, проходит фундаментальные изменения. Идея "целой, свободной и мирной Европы" находится в опасности. В этой сложной ситуации необходимо, чтобы международное сообщество проявило единодушие и твердую приверженность принципам международного права", - сказал он на совместной пресс-конференции.

В последние годы у Грузии не развиваются отношения с НАТО, отметил руководитель исследований неправительственной организации "Гражданская идея" Георгий Шаишмелашвили. "У Грузии нет политики в отношении НАТО, выглядит так, что власти хотят этот вопрос закрыть или перенести внимание с него на другую тему. Власти хотят сохранить свою власть, так как Запад требует проведения реформ, о чем сказал Столтенберг. Реформы могут ослабить власть правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» в результате выборов. Также Россия проявляет агрессию там, где видит НАТО", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его мнению, власти Грузии уверены в том, что чтобы обеспечить безопасность и стабильность, не следует говорить о НАТО.

Грузия своим бездействием и призрачным спокойствием упускает важную возможность снижения риска, что может вскоре отрицательно сказаться на стране. Между тем, на сегодняшний день НАТО сосредоточено на государствах – членах альянса, но нынешняя ситуация может привести к длительному конфликту России и НАТО, в связи с этим для североатлантического альянса важны все страны, отметил Шаишмелашвили. "Тем более для НАТО важны такие страны, как Грузия, исходя из ее географии и исторических отношений и с НАТО", - подчеркнул он.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили указал, что в основе НАТО, как и Евросоюза, лежат общие ценности. В связи с этим необходимо развивать демократию и справедливое общество, что невозможно без проведения справедливых выборов и без полноценной независимой судебной системы. "Демократический критерий – общий и на это было обращено внимание. Став кандидатом в члены ЕС, Грузия укрепила позиции в НАТО и выросли шансы на интеграцию в альянс НАТО и с дальнейшим продвижением на пути в Евросоюз, легче будет интеграция в НАТО. На европейском континенте сложилась специфическая ситуация и эти процессы интеграции усложнены - не все зависит от выполненных заданий или проведения реформ. Все продвижение затруднено, тем более в НАТО. Потому что НАТО – военный блок", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, до окончания военной операции России на Украине, ни Украина, ни Грузия не будут приняты в НАТО, так как Грузия постоянно рискует оказаться быть втянутой в военные действия, а Россия может в любой момент атаковать и Грузию, если ей это будет нужно в стратегических целях. "Российская политика настроена на восстановление Советского Союза, и если у России будет возможность, то она готова атаковать любую из соседних стран. НАТО не хочет расширять свои границы, чтобы не быть втянутым в военные действия и потому, что это провоцирует Россию. Расширение границ НАТО происходит в тех странах, которые не представляют риска. В интересах НАТО и его государств не быть вовлеченными в конфликт с Россией", - сказал Гоголашвили.

Интерес НАТО к Грузии возрастает и за счет геополитической ситуации, любое государство на побережье Черного моря для НАТО очень важно для обеспечения его собственной безопасности, а Грузия – часть черноморского региона., считает он. "Если Грузия будет находится на стороне НАТО, то позиции альянса будут каким-то образом усилены в регионе. Если на стороне России, то Москва усилит свои позиции", - отметил он. Кроме того Гоголашвили подчеркнул, что "Грузия – очень важное стратегическое место для снабжения Европы", в частности это касается транспортировки из Средней Азии в Европу.

Власти Грузии ведут себя осторожно, чтобы не спровоцировать агрессию со стороны России, так как не уверены, что Грузия сможет выдержать ее натиск, заключил Гоголашвили.

Визит генсека НАТО в страны Южного Кавказа назвал посланием для России, заявил представитель неправительственной организации «Центр стратегического анализа» Гия Джапаридзе.

"Это послание России: Черноморский регион в сфере интересов НАТО и он не оставит серые зоны. НАТО больше интересует визит в Ереван и Баку, поскольку из Еревана в Баку или из Баку в Ереван Столтенберг не смог поехать напрямую, поэтому в промежутке посетил в Тбилиси", - сказал он в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

В повестке дня НАТО вопрос Грузии не стоит. Также сами власти Грузии не хотят членства в НАТО, указал представитель НПО Георгий Рухадзе. "Власти Грузии не хотят членства в НАТО, все их заявления и шаги абсолютно безынициативны. На сегодняшний день такое положение, что Кавказ важен для альянса, но явно чувствуется скептицизм в отношении Грузии", - сказал он в эфире телекомпании.

Более 25 лет в числе приоритетов внешней политики Грузии является сближение с НАТО, однако с 2022 года власти Грузии выбрали тактику пассивной политики, чтобы не раздражать Россию. В июле 2022 года Йенс Столтенберг указал на необходимость проведения реформ в Грузии для членства в альянсе.

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