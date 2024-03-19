Руслан Хубаев оштрафован на 67 тысяч

19 марта 2024, 19:25

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Суд в Краснодаре признал члена избиркома Руслана Хубаева, обнаружившего вброс бюллетеней на избирательном участке, виновным в неуважении к власти и публичном демонстрировании экстремистской символики, обязав выплатить штраф в 67 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", суд в Краснодаре на 14 суток арестовал 17 марта члена избиркома с правом решающего голоса Руслана Хубаева по административным статьям о хулиганстве и распространении запрещенной символики. Независимый член комиссии с правом решающего голоса Руслан Хубаев и наблюдатель Дмитрий Королев были задержаны на участке №2358 в Краснодаре после того, как заявили о вбросе бюллетеней.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Независимого члена комиссии с правом решающего голоса и лидера местного отделения партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Руслана Хубаева, оштрафовали на 67 тысяч рублей, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Хубаева, помимо ареста по статье о мелком хулиганстве, признали виновным по статьям о неуважении к власти и о публичном демонстрировании символики экстремистской организации, оштрафовав на 65 и две тысячи рублей соответственно. Первое административное дело против него возбудили из-за расклейки листовок, а второе - из-за символики «Другой России Э. В. Лимонова». Ее суд счел схожей с эмблемой Национал-большевистской партии**, говорится в публикации.

"Кавказский узел" также сообщал, что 28 октября 2011 года Тверской райсуд Москвы приговорил обвиняемых по делу о беспорядках на Манежной площади, активистов "Другой России" Игоря Березюка, Руслана Хубаева, Кирилла Унчука, Леонида Панина и Александра Козевина к срокам лишения свободы от двух лет до 5,5 года. 29 марта 2012 года Мосгорсуд смягчил наказание для части осужденных. Для Руслана Хубаева срок был сокращен до трех лет и десяти месяцев колонии.

11 декабря 2010 года более пяти тысяч футбольных фанатов и националистов учинили беспорядки на Манежной площади после шествия в память о болельщике "Спартака" Егоре Свиридове, который был убит в драке в ночь на 6 декабря. По данным властей Москвы, из-за беспорядков пострадали 32 человека.

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* организация признана экстремисткой, ее деятельность запрещена по решению суда.

** включены в реестр иностранных агентов.

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