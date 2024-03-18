Художники завершили реставрацию пострадавших при взрыве в Таганроге картин

18 марта 2024, 12:21

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Государственный Русский музей завершил комплексную реставрацию 22 произведений, которые хранились в Таганрогском художественном музее, и были повреждены в результате взрыва в июле 2023 года, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июля 2023 года в центре Таганрога у кафе "Чехов сад" взорвалась ракета. Основной удар пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Пострадали, по уточненным данным, 22 человека. По данным Минобороны, ракета была запущена украинскими военными и сбита российской ПВО. Власти города объявили в районе, прилегающем к месту падения ракеты, режим чрезвычайной ситуации. В августе мэрия сообщила, что военные усилили противовоздушную оборону Таганрога.

"Специалисты Русского музея завершили комплексную реставрацию произведений из Таганрогского художественного музея. 22 предмета, среди которых работы Рериха, Серебряковой, Коровина, Серова и других мастеров, пострадали от ракетного удара в июле 2023 года", - сообщила глава Минкульта РФ сегодня в своем телеграм-канале. Она отметила, что сотрудники музея оперативно выехали в Таганрог, где изучили повреждения с помощью мобильной лаборатории и подготовили предметы к перевозке в Санкт-Петербург.

"Реставраторы не только полностью убрали следы повреждений, но и провели комплексное восстановление работ, раскрыв их первоначальный вид и авторский замысел", - написала министр, уточнив, что реставраторы устранили прорывы и вытянутости холстов, дефекты красочного слоя, произвели регенерацию лака, заменили аварийные подрамники и тонировали утраты живописи на заключительном этапе работ.

"Спасенные шедевры можно будет увидеть уже в апреле на выставке Русского музея к IX Международной конференции "Нерадовские чтения", - добавила министр. Затем, по ее словам, все работы вернутся в Таганрогскую галерею.

Напомним также, 9 марта текущего года Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников. Силы ПВО отразили массовую атаку, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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