Глава Таганрога сообщил об усилении защиты города после ракетных ударов

02 августа 2023, 21:36

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Военные усилили противовоздушную оборону Таганрога после взрыва ракеты в центре города, заявил мэр города. В больницах остаются трое пострадавших при взрыве, врачи оценивают их состояние как средней тяжести, сообщили в Минздраве Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля в центре Таганрога у кафе "Чехов сад" взорвалась ракета. Основной удар пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Пострадали, по уточненным данным, 22 человека. По данным Минобороны, ракета была запущена украинскими военными и сбита российской ПВО. Власти города объявили в районе, прилегающем к месту падения ракеты, режим чрезвычайной ситуации. На 1 августа в больницах оставались 10 пострадавших, они, а также владельцы квартир близ места происшествия, подали заявления на компенсации, выплаты уже начались.

Военные дополнительно защитили воздушное пространство таганрога, сообщил сегодня глава города Андрей Фатеев. "По итогам консультаций с представителями Минобороны России, после детального анализа ситуации, военными приняты дополнительные меры по защите воздушного пространства города Таганрога", - написал он в своем Telegram-канале.

В больнице после взрыва ракеты в центре Таганрога остаются три человека, сообщило сегодня агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Ростовской области.

"На данный момент в БСМП Таганрога находится три человека. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. У всех наблюдается положительная динамика", - заявил представитель ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что с начала июня. помимо взрыва 28 июля, Таганрог подвергся атакам ракет и беспилотников как минимум три раза. 30 июля беспилотник упал в хуторе Дарагановка близ Таганрога. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

4 июля на жилой дом в Таганроге упал беспилотник. Пожар возник на площади 70 квадратных метров, он был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал. Установлено, что вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было. Принадлежность устройства устанавливается, сообщило правительство области в своем Telegram-канале.

3 июня потерявший управление БПЛА упал на пустырь в Таганроге, вдалеке от жилых домов Таганрога. "Пострадавших и разрушений в результате происшествия зафиксировано не было", - привело слова пресс-секретаря губернатора Ростовской области Ирины Четвертаковой РИА "Новости" в своем Telegram-канале.

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