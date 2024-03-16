Обнародовано видео вброса бюллетеней на участке в Краснодаре

16 марта 2024, 18:35

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В Краснодаре наблюдатель зафиксировал вброс бюллетеней в избирательную урну, сообщил сопредседатель движения "Голос"* и опубликовал видеозапись инцидента.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта в Краснодаре наблюдатели столкнулись с давлением, которое оказывалось на них через семью или работодателя, в связи с чем они были вынуждены сократить время пребывания на избирательных участках.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

В Краснодаре зафиксирован вброс бюллетеней, там женщина вышла из кабинки и кинула в урну несколько бюллетеней, сообщает сегодня издание Sota. "От наблюдателя, который вел съемку, вброс попытались скрыть сборщики, которые загородили камеру", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, который ранее сегодня разместил в своем телеграм-канале сопредседатель движения "Голос"* Станислав Андрейчук. "Первое видео вброса в этом году. На заднем плане из кабинки выходит женщина с удивительной прической и несколькими бюллетенями, кидает в ящик, а потом отходит", - прокомментировал видеозапись Андрейчук.

На кадрах ролика видно, как в центре помещения стоят и разговаривают несколько человек, а на заднем плане из кабинки выходит женщина и опускает в урну несколько листов бумаги. "Стойте, а что это такое?" – говорит за кадром мужчина и подходит к женщине. Их разговор не слышен, так как в помещении играет громкая музыка. Люди, собравшиеся в центре помещения, почти не обращают внимания на инцидент, продолжая что-то обсуждать. По их поведению нельзя однозначно сделать вывод, что они загородили кабинку от видеокамеры. "Ваша коллега бросила пачку", - говорит в конце ролика мужчина, обративший внимание на действия женщины.

Заявление о нарушении размещено сегодня на сайте проекта "Карта нарушений на выборах", который ведет движение "Голос"*. Заявление подано от имени избирателя и отнесено к категории "Вбросы, "карусели" и т. п.".

"Наблюдателю на избирательном участке 2325 города Краснодар удалось зафиксировать на видео, как член комиссии […] опускает в урну несколько бюллетеней", - говорится в публикации.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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