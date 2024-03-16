Наблюдатели заявили о нарушениях при выездном голосовании в регионах ЮФО

16 марта 2024, 14:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Наблюдатели на Кубани заявили о помехах при попытках проверить списки избирателей для надомного голосования. В Волгограде наблюдатель также указал на нарушения при выездном голосовании.

Как писал "Кавказский узел", к 19.40 мск 15 марта в Краснодарском крае поступило 60 жалоб на нарушения на выборах. Наблюдатели пожаловались на нарушения при выездном голосовании и помехи работе на участках. В Волгоградской области на пяти участках висели портреты действующего президента.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

По состоянию на 14.00 мск, в Краснодарском крае подано 79 заявлений о нарушениях на выборах, указано на сайте проекта "Карта нарушений на выборах", который ведет движение "Голос"*.

В частности, в станице Северской на УИК 4152 председатель комиссии не дал наблюдателю возможности ознакомиться со списками избирателей "на соответствие выписке из реестра для голосования вне помещения", говорится в заявлении наблюдателя.

В Геленджике на УИК 0908 наблюдатель потребовала для ознакомления электронный реестр, когда объявили о надомном голосовании. "За все полчаса до выезда группы реестр не показали, проконтролировать прозрачность этого аспекта поэтому оказалось невозможно. Подана жалоба", - указано в публикации.

В Краснодаре на участке № 2055 наблюдатель сегодня утром обнаружил "признаки вскрытия сейфа с сейф-пакетами". "Вызвана полиция", - говорится в сообщении от имени избирателя.

В Волгоградской области к 14.00 мск зарегистрировано 10 нарушений. В частности, наблюдатель на УИК № 742 в Волгограде заявил, что на участке ограничивают перемещения наблюдателя. "Наблюдатель также заметил нарушение при надомном голосовании, на которое комиссия пыталась выйти без выписки из реестра и со 120 бюллетенями без акта. По требованию наблюдателя группа вернулась, была составлена выписка из реестра (21 человек) и выдано 25 бюллетеней (на четыре больше, чем в выписке >5%). После этого комиссия пошла на надомное голосование с наблюдателем", - говорится в публикации.

На том же участке наблюдатель заявил сегодня, что ему показали реестр, в который внесён 21 человек (при выданных 120 бюллетенях). "Когда я обратил внимание на явное нарушение, прямо при мне начали формировать новый акт на 21 бюллетень. Ещё 99 бюллетеней были возвращены из сумки в сейф", - сообщил он.

В Астраханской и Ростовской областях, а также в Адыгее и Калмыкии, по состоянию на 14.00 мск, не зафиксировано нарушений, допущенных 15 и 16 марта.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.