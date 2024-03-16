Представители штабов кандидатов на юге России прокомментировали итоги первого дня голосования

16 марта 2024, 00:57

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В первый день голосования на выборах президента России нарушения зафиксированы не было, сообщили представители штаба Владислава Даванкова в Волгоградской области и Краснодарском крае, региональной организации ЛДПР в Дагестане и Северной Осетии. Представитель КПРФ в Краснодарском крае Александр Сафронов, напротив, сообщил о целом ряде нарушений. По итогам первого дня явка на выборах, по данным ЦИК, составила 36,12%.

Как писал "Кавказский узел", с 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. К вечеру 15 марта наблюдатели в Краснодарском крае пожаловались на нарушения при выездном голосовании и помехи работе на участке, а в Волгоградской области сообщили о портретах действующего президента на пяти участках.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

В большинстве избирательных штабов кандидатов в президенты в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, до которых удалось дозвониться, корреспондента «Кавказского узла» заверили, что никаких нарушений на избирательных участках 15 марта не фиксировали. Так ответили в избирательных штабах Владислава Даванкова в Волгоградской области и Краснодарском крае, в региональной организации ЛДПР в Дагестане.

Координатор региональной организации ЛДПР в Республике Северная Осетия Сослан Бестаев сообщил, что никаких инцидентов ни он, ни представители партии, работающие на избирательных участках, не зафиксировали. Он также заявил про очень высокую явку избирателей уже в первый день выборов. «Я с 2016 года работаю на различных выборах, но такого достаточно хорошего уровня явки не видел», - подчеркнул он.

Первый секретарь республиканского комитета КПРФ в Карачаево-Черкесии Кемал Бытдаев отметил, что нарушений не было, за исключением инцидента в Малокарачаевском районе.

На одном из участков Малокарачаевского района местная жительница вылила в урну с бюллетенями красящее вещество. Она задержана, начато расследование дела о препятствии осуществлению избирательных прав, сообщило управление Следкома по Карачаево-Черкесии.

Секретарь Краснодарского крайкома КПРФ по информационно-аналитической работе и выборным кампаниям Александр Сафронов рассказал, что наблюдателями от КПРФ зафиксирован целый ряд нарушений. К ним он отнес ситуацию в Ленинградском районе, откуда поступил протокол, согласно которому в результате надомного голосования за два с небольшим часа проголосовали 124 человека. «Получается по минуте с небольшим на человека. Но даже если ты будешь бежать из квартиры в квартиру, ты не получишь такого результата», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла", заметив, что в сельской местности, где наблюдателей от КПРФ мало, нарушений может быть еще больше.

При этом, по его словам, так как материалы, поступившие с мест, еще обрабатываются, дальше сообщений о нарушениях вполне может оказаться больше. Он также выразил недоумение относительно лишения представителей партий, выставивших кандидатов в президенты, права на оперативный просмотр видеосъемки происходящего на избирательных участках. «В этот раз региональные отделения политических партий впервые лишили права выхода на систему видеонаблюдения. Теперь, если мне поступил сигнал, что на каком-то участке что-то случилось, я должен звонить в Москву, чтобы в нашем центре мониторинга отсмотрели материалы с этого участка. Но у нас там всего десять (ну, может, пятнадцать) компьютеров и понятно, что оперативно просмотреть видеозаписи со всей страны просто невозможно. При этом интересно, что изначально об этом речи не шло и мне даже прислали инструкцию, как пользоваться этой системой. Но в последний момент мне сообщили, что возможность подключения региональных отделений партий не предусматривается», - отметил Сафронов.

По данным ЦИК Российской Федерации, на вечер 15 марта явка избирателей составила 36,12%. Среди регионов, где явка превысила 50% - Чечня и Кабардино-Балкария.

Член Центризбиркома РФ Константин Мазуревский сообщил вечером 15 марта, что бюллетени, которые были повреждены каким-либо образом, будут проверены членами участковых избирательных комиссий (УИК) и в случае, если можно будет установить, за кого проголосовал избиратель, такой бюллетень будет принят, сообщает ТАСС.

Ранее инциденты также прокомментировала глава ЦИК РФ Элла Памфилова, которая сообщила, что нужно будет разбираться с каждым конкретным бюллетенем. "В частности, чтобы на нем сохранилась марка, подписи членов УИК, печать - это обязательные атрибуты бюллетеня", - приводит ее слова издание.

По ее словам, "если возможно установить волеизъявление избирателя, то, конечно, такой бюллетень должен принимать участие в подсчете, как и все остальные". В случае же, добавила Памфилова, если упомянутые "атрибуты бюллетеней" не сохранились, "придется признать такой бюллетень недействительным".

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